離奇命案！遊多明尼加 3美國人7天內在同一旅館暴斃

2019-06-06 09:58 世界日報 記者／胡玉立



41歲的米蘭達．夏溫納和丈夫到多明尼加慶祝結婚紀念，卻在旅館內死亡。圖／取自臉書 分享 facebook 多明尼加共和國旅遊勝地拉羅馬納(La Romana)5月底傳出一周內連續三名美國人在同一旅館離奇暴斃事件。三名死者遺體已送往多明尼加法醫科學機構化驗，多明尼加檢察官正在調查全案，美國國務院表示將密切監控並了解案情發展。

這三名美國人都在5月25日入住拉羅馬納的巴伊亞普林西比度假村(Bahia Principe Hotel)。

來自賓州、41歲的米蘭達•夏溫納(Miranda Schaup-Werner)是與丈夫丹•溫納(Dan Werner)共度結婚紀念日；兩人辦好住房登記後，夏溫納喝了房間內迷你吧一杯飲料，隨即倒地。醫護人員接獲報案後試圖急救，但夏溫納仍當場過世。

另一對來自馬里蘭州的美國夫婦，63歲的愛德華•荷姆斯(Edward Nathaniel Holmes)及49歲的辛西婭•戴伊(Cynthia Ann Day)，28日還曾在臉書貼出兩人在開闊水域歡樂度假的照片，標題是「畢生難得的乘船體驗！」但30日準備退房當天，他們被酒店人員發現雙雙倒斃在房間內。多明尼加國家警察表示，兩人死於呼吸衰竭和肺水腫、肺部液體異常積聚；房內沒有任何打鬥跡象。

荷姆斯(左)和戴伊夫婦上月底前往多明尼加度假，卻倒斃在旅館房間。圖／取自臉書 分享 facebook

夏溫納的家人代表麥克唐納(Jay McDonald)向有線電視網(CNN)表示，當家人在得知另有一對美國夫婦在同一度假村死亡，覺得「事有蹊蹺」，向國務院通報兩起案件類似之處，要求調查。

麥克唐納表示，夏溫納在旅行之前身體健康；「前一刻，夏溫納還坐在房內微笑拍照，下一刻她就在劇烈疼痛下倒地不起。她的丈夫非常震驚。」

國務院發表聲明，證實這三名美國公民上個月於多明尼加死亡一事，並向失去至親的家屬表達最誠摯哀悼，也表示將密切監控並了解案情發展。

旅遊業是多米尼加共和國一大經濟來源，位於加勒比海沿岸的拉羅馬納人口約13萬人，其沿海度假區是遊客的熱門選擇。加勒比海旅遊組織指出，2018年約有650萬遊客造訪多明尼加，比其他任何加勒比海國家都多。