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NASA：直徑逾16公尺小行星掠過地球

2019-06-05 21:53中央社 華盛頓5日綜合外電報導

名為2019 KA4的小行星，於今天稍早以每小時2萬5776公里的時速掠過地球。...
名為2019 KA4的小行星，於今天稍早以每小時2萬5776公里的時速掠過地球。 圖／擷自NASA
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美國國家航空暨太空總署（NASA）小行星追蹤計畫發現一顆直徑16公尺至36公尺、名為2019 KA4的小行星，於今天稍早以每小時2萬5776公里的時速掠過地球。

英國「每日快報」（Daily Express）報導，2019KA4小行星首先是在今年5月29日被發現朝地球飛來。根據NASA噴射推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory）的追蹤計畫，這顆太空岩石在英國當地時間今天早上7時23分與地球擦身而過。

澳洲旋濱科技大學（Swinburne University）表示：「（這樣的小行星）也叫做『近地天體』，有一些被認為是熄火彗星的彗核，而不是小行星。多數的近地小行星來自主小行星帶，會受到小行星之間撞擊或木星引力影響的攝動。」

近地小行星根據軌道通常可分為阿登型（Aten）、阿波羅型（Apollo）和阿莫爾型（Amor）。2019 KA4是阿莫爾型的小行星，因為它的飛行路線類似1221阿莫爾小行星。

NASA估計2019 KA4的直徑為16公尺至36公尺。

這樣大小的天體看起來可能不是那麼嚇人，但過去曾經有類似大小的小行星引起混亂和破壞。

太陽距地球約1億4960萬公里，然而2019 KA4小行星卻以322萬公里的距離掠過地球。換句話說，這顆太空岩石掠過地球的距離是地球跟月球距離的8.32倍。

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