親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

雄風飛彈之父韓光渭辭世 享壽89歲

現在社會「歹年冬厚瘋人」？ 學者：以前人更殘忍

2019-06-05 22:03聯合新聞網 文章提供／八旗文化

層出不窮的社會新聞讓人感嘆「歹年冬厚瘋人」。 示意圖／Ingimage
層出不窮的社會新聞讓人感嘆「歹年冬厚瘋人」。 示意圖／Ingimage
分享

分屍、隨機殺人和虐童，層出不窮的社會新聞讓人感嘆「歹年冬厚瘋人」，然而美國神經生物學家羅伯•薩波斯基（Robert M. Sapolsky）的研究卻指出：以前人比現在人更殘忍，在現代許多「糟糕行為」已經減少許多。

薩波斯基在《行為：暴力、競爭、利他，人類行為背後的生物學》書中點出人們「暴力」的成因：人類大腦很容易被操控，潛意識中會快速把人分成「我群」和「他群」，對我群較為友善卻但對他群做出糟糕的事。

書中描述人們的暴力其來有自，早從文明出現以前，人類和黑猩猩的祖先就已經產生組織暴力，15世紀歐洲每10萬人平均41起殺人案、19世紀時世界各地存在奴隸、童工，然而現在世界變得更安全，強迫婚姻、童養媳、焚燒寡婦及同性戀者、多偶制在近幾世紀也更少見。（世界各地近年謀殺案數量互動圖表

為什麼人類變得沒那麼糟了？薩波斯基提到2點主因：國家壟斷武力、商業發展，他指出當國家壟斷武力，暴力隨之減少；此外，由於商業和貿易的發展，人們開始意識到如果留下活口比較好，因為這些人可以成為交易的對象。

然而，人類真的沒那麼糟了嗎？作者指出，西方世界1945年後維持長期的和平，但開發中國家仍長期處於動亂當中，但犯罪的「比例」確實下降了，今日的倫敦比起狄更斯所在的年代更為安全。不過當代暴力的人變得比較少、社會更試圖包容他們時，少數暴力人士的力量卻越來越強。

人們的潛意識容易區分出我群和他群，並對他群做出不好的行為。 示意圖／Ingima...
人們的潛意識容易區分出我群和他群，並對他群做出不好的行為。 示意圖／Ingimage
分享

作者更提出幾點減少暴力的建議，摘錄如下：

●宗教

信仰有減低焦慮的作用，有宗教信仰的人會對團體內的成員更好，最好的方式是擁有一個道德化、具懲罰性的神。

●接觸

當人們有機會彼此了解、擁有共同目標，就可以好好相處。

●懲罰

人們會藉由懲罰違規者，促進某種合作意願。

●集體力量的潛力

他提到，1807年到1814年半島戰爭曾有一件軼事：敵對的法國和英國間有一座橋，上頭各站著哨兵，某位英國軍官在巡邏時發現英國士兵竟然同時背著英軍和法軍的槍枝，原來是法國哨兵和他說好，幫他買酒一起喝請英軍幫忙站哨。書中指出倘若雙方同種族、信仰一致、都是募兵而非軍官時，很常出現兩方相處融洽的情景。

薩波斯基提出一種想望與期待，希望能減少「暴力」的產生：假如人們知道仇恨會隨時間過去，我群和他群之間的相似會超越差異，或許就能減輕仇恨。

《行為：暴力、競爭、利他，人類行為背後的生物學》書影。 圖／擷自博客來
《行為：暴力、競爭、利他，人類行為背後的生物學》書影。 圖／擷自博客來
分享

【本文節錄自《行為：暴力、競爭、利他，人類行為背後的生物學》，八旗文化 出版， 羅伯•薩波斯基／著，未經同意禁止轉載。】

殺人行為偏差
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

NASA：直徑逾16公尺小行星掠過地球

2019-06-05 21:53

巴黎圖坦卡門展覽太熱門 主辦單位延長展期

2019-06-05 21:14

越南老虎傷人意外 男子雙手慘遭咬斷

2019-06-05 17:14

伊斯蘭世界迎開齋節 各地穆斯林慶賀

2019-06-05 17:04

科學家警告：聖母峰遭汙染 雪的顏色變深且正在融化

2019-06-05 14:57

影／日本淡路島廢校獲新生 野島小學成當地休閒重心

2019-06-05 11:54

從美國甜心到票房頭牌 一代佳人桃樂斯黛

2019-06-05 10:20

日本福岡發生車禍 高齡駕駛高速逆向釀2死6傷

2019-06-04 23:25

氣候常態亂套 熱帶澳洲竟下雪

2019-06-04 19:09

京都向外國遊客發送禮物 拜託別亂摸藝伎

2019-06-04 18:57

天籟歌聲也嘻哈？Billie Eilish唱出科技時代的陰鬱

2019-05-30 08:37

全球僅剩3隻 稀有斑鱉快絕種

2019-04-15 21:38
看更多

熱門文章

地表最強老爸！女兒遭鯊攻擊 前陸戰隊爸猛K五拳擊退

2019-06-05 08:21

罵美言論突然銳減 為申請美簽...陸網友閉嘴忍耐

2019-06-05 10:00

中國建立「不可靠實體清單」 外商都被嚇到了

2019-06-05 15:46

Fed可能降息 貿戰現緩解 道瓊指數大漲512點

2019-06-05 05:00

美中貿易戰持久成為常態 台灣成為明顯輸家

2019-06-05 07:36

他從家裡抽屜挖出一枚中世紀西洋棋 身價上千萬

2019-06-05 13:20

川普向葬儀社租賓士E-Class 租比買還貴

2019-06-05 19:38

路透：鴻海裁美印地安納廠155名員工 轉至墨西哥生產

2019-06-05 07:58

金正恩觀賞後怒了 斥萬人操表演創作錯誤

2019-06-05 00:25

大媽地鐵搶小女孩座位 紐約婦怒飆：妳玩我女兒 強力推倒趕走

2019-06-05 13:04

英國群眾抗議川普 出動金馬桶

2019-06-04 23:18

中美貿易戰 轉單贏家排行：越南第一、台灣第二

2019-06-05 13:47

美中談判陷僵局…隔空叫罵

2019-06-05 00:11

川普寶寶遇刺！ 川普護花使者用利刃戳破

2019-06-05 08:23

日本福岡發生車禍 高齡駕駛高速逆向釀2死6傷

2019-06-04 23:25

科學家警告：聖母峰遭汙染 雪的顏色變深且正在融化

2019-06-05 14:57

鮑爾露口風 不排除降息

2019-06-05 00:18

犯眾怒！ 川普改口稱美英貿易談判不觸及NHS

2019-06-05 18:35

分析師：油金走勢背道而馳 對股市恐是凶兆

2019-06-05 16:59

貿易戰升級後 陸以縱向壟斷首對長安福特開罰7.36億

2019-06-05 12:09

中國把蘋果當成貿易戰目標？ 庫克：應該不會

2019-06-05 07:57

數萬學童練習數月大會操 卻被金正恩怒斥「創作錯誤」

2019-06-05 15:20

前索羅斯操盤手：Fed利率可能降到零 可買黃金

2019-06-04 22:43

美國總統來訪 英國第一貓懶理貴賓睡大覺

2019-06-05 17:05

這個國家的總統要這位市長專心做好市政

2019-06-04 23:06

美媒：FedEx錯送華為包裹 因配合川普政府封殺令

2019-06-05 17:41

墨西哥反制川普 擬報復

2019-06-05 00:12

Fed不排除降息 美股道瓊早盤躍漲逾300點

2019-06-04 22:56

鮑爾對降息改持開放態度美股狂歡 道瓊勁漲512點

2019-06-05 06:55

強生冷落好友川普！拒絕與他見面 唯恐壞了選情

2019-06-05 10:35

野村分析師示警 市場的貪婪與恐懼神似雷曼前夕

2019-06-05 19:11

川普梅伊記者會 川普批英國工黨黨魁「很壞」

2019-06-04 23:06

美國不再是陸客最愛 Tiffany在美銷售下滑逾25％

2019-06-05 12:36

中俄聯手開發北極 美官員：中俄對全球構成威脅

2019-06-05 20:32

防中國打稀土牌 美擬計畫減少對外國礦物依賴

2019-06-05 09:32

南韓經濟又一惡兆 保持七年的經常帳順差4月轉為逆差

2019-06-05 09:12

加媒環球郵報： 中國駐加拿大大使月底調離

2019-06-05 13:44

割掉瀕危格陵蘭鯊尾部「放生」 冷血漁民大笑：你慢慢游

2019-06-05 13:04

聯準會最快7月降息？ 各天期美債殖利率反彈

2019-06-05 10:49

金融鐵幕降臨？ 美銀推演美中金融脫鉤情境

2019-06-05 20:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top