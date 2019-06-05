現在社會「歹年冬厚瘋人」？ 學者：以前人更殘忍

2019-06-05 22:03 聯合新聞網 文章提供／八旗文化



層出不窮的社會新聞讓人感嘆「歹年冬厚瘋人」。 示意圖／Ingimage 分享 facebook

分屍、隨機殺人和虐童，層出不窮的社會新聞讓人感嘆「歹年冬厚瘋人」，然而美國神經生物學家羅伯•薩波斯基（Robert M. Sapolsky）的研究卻指出：以前人比現在人更殘忍，在現代許多「糟糕行為」已經減少許多。

薩波斯基在《行為：暴力、競爭、利他，人類行為背後的生物學》書中點出人們「暴力」的成因：人類大腦很容易被操控，潛意識中會快速把人分成「我群」和「他群」，對我群較為友善卻但對他群做出糟糕的事。

書中描述人們的暴力其來有自，早從文明出現以前，人類和黑猩猩的祖先就已經產生組織暴力，15世紀歐洲每10萬人平均41起殺人案、19世紀時世界各地存在奴隸、童工，然而現在世界變得更安全，強迫婚姻、童養媳、焚燒寡婦及同性戀者、多偶制在近幾世紀也更少見。（世界各地近年謀殺案數量互動圖表）

為什麼人類變得沒那麼糟了？薩波斯基提到2點主因：國家壟斷武力、商業發展，他指出當國家壟斷武力，暴力隨之減少；此外，由於商業和貿易的發展，人們開始意識到如果留下活口比較好，因為這些人可以成為交易的對象。

然而，人類真的沒那麼糟了嗎？作者指出，西方世界1945年後維持長期的和平，但開發中國家仍長期處於動亂當中，但犯罪的「比例」確實下降了，今日的倫敦比起狄更斯所在的年代更為安全。不過當代暴力的人變得比較少、社會更試圖包容他們時，少數暴力人士的力量卻越來越強。

人們的潛意識容易區分出我群和他群，並對他群做出不好的行為。 示意圖／Ingimage 分享 facebook

作者更提出幾點減少暴力的建議，摘錄如下：

●宗教

信仰有減低焦慮的作用，有宗教信仰的人會對團體內的成員更好，最好的方式是擁有一個道德化、具懲罰性的神。

●接觸

當人們有機會彼此了解、擁有共同目標，就可以好好相處。

●懲罰

人們會藉由懲罰違規者，促進某種合作意願。

●集體力量的潛力

他提到，1807年到1814年半島戰爭曾有一件軼事：敵對的法國和英國間有一座橋，上頭各站著哨兵，某位英國軍官在巡邏時發現英國士兵竟然同時背著英軍和法軍的槍枝，原來是法國哨兵和他說好，幫他買酒一起喝請英軍幫忙站哨。書中指出倘若雙方同種族、信仰一致、都是募兵而非軍官時，很常出現兩方相處融洽的情景。

薩波斯基提出一種想望與期待，希望能減少「暴力」的產生：假如人們知道仇恨會隨時間過去，我群和他群之間的相似會超越差異，或許就能減輕仇恨。

《行為：暴力、競爭、利他，人類行為背後的生物學》書影。 圖／擷自博客來 分享 facebook

【本文節錄自《行為：暴力、競爭、利他，人類行為背後的生物學》，八旗文化 出版， 羅伯•薩波斯基／著，未經同意禁止轉載。】