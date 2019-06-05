伊斯蘭世界迎開齋節 各地穆斯林慶賀

2019-06-05 17:04 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



伊斯蘭世界一年中兩大重要節日之一的開齋節到來。 法新社 分享 facebook

伊斯蘭世界一年中兩大重要節日之一的開齋節到來！隨著為期1個月的齋戒月在3日結束，穆斯林會迎來3天左右的開齋節（Eid al Fitr），固定會有食用糖類食物的傳統，用以慶祝齋戒月禁食與獎勵自己。時至今日，開齋節的慶祝方式多樣，例如土耳其便連放9天假，讓穆斯林能在清真寺廣場互道祝福，並食用土耳其軟糖賀節。

根據《商業標準網》報導，由於本年齋戒月是從5月5日到6月3日，而緊接著的3天左右都是伊斯蘭世界的開齋節，用以慶祝齋戒月的告終。依照傳統習慣，穆斯林於開齋節進行早禱後，就可以吃一些東西，象徵齋月結束，然後到清真寺去聆聽教長吟誦古蘭經，再集體朝著麥加的方向依禮敬拜。

而傳統來說，開齋節又被稱為糖節，因為穆斯林會將糖類食物拿出來與親朋好友分享，並在清真寺廣場慶賀，在許多穆斯林人口眾多的國家，開齋節是一個全國性的節日，學校、辦公室和企業通常都不會運作，讓家人、朋友和鄰居能一起享受慶祝活動。在伊斯蘭世界更會出現開齋節市場，讓一般民眾於市場選購慶賀的食品，盛況好比我國的傳統過年。

據網路媒體《Stuff》報導，時至今日，開齋節已無明確的慶祝方式，端隨各地區而有所不同，像今年土耳其便宣佈放9天連假，清真寺廣場上人聲鼎沸，該國大部分的穆斯林在賀節後，更會去掃墓誦經。

而紐西蘭穆斯林更將此慶典分享給其他民眾，更讓遊客一起同慶，52歲的穆斯林安嘉姆表示，她將替遊客準備開齋節其中一種傳統食品Sevainya，這道菜是僅在開齋節才供應的慶祝食品，作法是在粉絲麵條上灑滿堅果和熱牛奶。

【更多精采內容，詳見 】