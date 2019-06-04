氣候常態亂套 熱帶澳洲竟下雪

2019-06-04 19:09 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



澳洲昆士蘭近日下起詭異大雪，引發更多澳洲民眾對氣候變遷的憂慮。（Photo by 美國國防部） 分享 facebook

澳洲亞熱帶地區居然下雪！雖然南半球正處於冬季，不過以往不怎麼下雪的澳洲昆士蘭省近日卻下起紛飛大雪，積雪的厚度甚至達到5公分厚，並伴隨時速90公里的強風襲擊。在經歷過史上最熱的夏天後，澳洲又迎來久而未見的大雪，也讓該國民眾比起以往更重視氣候變遷造成的災害。

根據《BBC》報導，氣象學家史東受訪時表示，由於該國的冷空氣突然從南方北上，造成了這次不尋常的大雪，他也提醒澳洲居民，南方威爾斯山區隨著海拔高度上升溫度會更低，住在地勢比較高地方的民眾要多留意。

《BBC》提到，這次是2015年後，昆士蘭省才再次有下雪的紀錄。許多當地的民眾感到非常訝異，紛紛在推特發推文表示，居然能在昆士蘭看到下雪的景象，這種異常天氣就跟美國熱帶的佛羅里達州下雪一樣詭異。

《每日新聞》提到，大雪挾帶強風讓當地的交通大亂，雪梨機場也因為大風的影響讓許多班機延遲，當地往返昆士蘭的渡輪也因為天氣太糟而停擺。澳洲警方呼籲駕駛跟行人出門在外要注意天氣狀況，小心保護自身安全。

澳洲才經歷史上最熱的夏季，而且各地的災情也不一樣，旱災、洪澇、森林大火都有發生，而且澳洲的小麥今年也因為乾旱導致欠收，多年來還首次需要從國外進口小麥，現在又面對詭異的初冬。氣候變遷近年來影響澳洲越來越嚴重，最近有民調顯示，該國目前關注氣候變遷的民眾比例也是歷史新高。

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