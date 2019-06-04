告別用收養代替結婚！日本這三黨共推婚姻平權法案

2019-06-04 16:59 聯合新聞網 綜合報導



日本的立憲民主黨、共產黨及社民黨於昨日向眾議院提出民法的修正草案，推動同性建立婚姻關係。圖擷自／huffpost 分享 facebook

日本的立憲民主黨、共產黨及社民黨於昨（3）日向眾議院提出民法的修正草案，推動同性建立婚姻關係，也是日本第一次提交相關法案。其中立憲民主黨議員尾辻加奈子宣布自己為同性戀者，呼籲「我希望日本的同性伴侶可以享有平等的權利」。

過往日本憲法中，第24條曾規定結婚人必須由各自戶籍中的戶主（父親或長子）的同意下，才能登記結婚，後來重新修訂第24條，以維護成年人的婚姻自由。因此提交婚姻平權法案的尾辻加奈子認為，該法條但並未禁止同性婚姻，她說有些人會反對同婚，是基於「傳統家庭形式被打破」的不安全感，但她強調「在社會中已經存在多元化的家庭，那些被置於在家庭框架外的人，反而成為一個問題」。

尾辻加奈子說，該法案旨在拓寬家庭的範圍，但並不妨礙目前可以合法結婚的異性戀們，因為它不會強迫同性戀者與異性戀者結婚，所以不會威脅任何男女形式的家庭。

婚平法案的三個修訂面向

婚姻平權法案基於尊重個人性傾向、性別認同的層面，爭取和想結婚之對象組成家庭的權利，其中包含三個主要修訂面向，分別是「同性婚姻的立法」、「同性伴侶可收養子女」、「將婚姻和家庭有關的詞語修改為中性的措辭（例如將夫妻、丈夫、妻子改為婚姻的當事人）」。

日本特色的收養結婚關係

除此之外，在日本可以通過登記戶籍系統，將不同戶籍的人註冊成為家屬，因此戶籍登記的執行與婚姻有類似作用，可以賦予被收養人處理民事問題，如繼承、醫院探訪或舉辦葬禮的權力。所以日本的同性戀情侶，在沒有同性婚姻或民事伴侶關係法律的情況下，經常利用收養程序將兩人註冊為屬於同一個家庭，甚至在沒有配偶情況下，被收養人得以成為唯一遺囑執行人。

但是根據現行的日本民法，一旦曾經達成合法的親子關係，即使取消收養也不能結婚，所以法案還設有「在實施起2年內取消領養，即可辦理能結婚的特別措施」。

現存於日本國內的伴侶證明書

日本東京都澀谷區從2015年4月1日開始，向同性伴侶發出特殊證書，雖然不是法律認可的婚姻，但可處理民事事宜，相當於承認他們的非註冊同居關係，是亞洲地區邁出的第一步，隨後也有許多城市效仿。千葉縣還於今年4月起首創，只要雙方皆是沒有配偶的成年人，不論何種性別皆可獲得官方發放的伴侶證明書。