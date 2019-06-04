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私人秘境土地遭遊客亂丟垃圾 主人出動挖土機「封入口」

2019-06-04 14:27香港01 記者李福源／報導

英國的70歲農夫Allan Titley，用挖土機搬來約60噸的沙石，封住當地著...
英國的70歲農夫Allan Titley，用挖土機搬來約60噸的沙石，封住當地著名景點「藍湖」的唯一出入口。圖擷自／youtube
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英國威爾斯西北部溫內德（Gwynedd）的70歲農夫艾倫（Allan Titley），近日用挖土機搬來約60噸的沙石，封住當地著名景點「藍湖」（Blue Lake）的唯一出入口，此舉引起網友熱議。艾倫稱，這樣做是因為愈來愈多遊客慕名而來，但又不斷亂丟垃圾和破壞環境，令他忍無可忍才出此下策。

「以前的人都很尊重這個地方」

艾倫在1980年代買下該片土地時，一直對遊客開放藍湖這個景點，但隨著遊客愈來愈多，亂丟垃圾的情況越來越嚴重，當中包括野餐廚餘、燒烤用品、露營用具，甚至綁在樹上的一袋袋狗屎、人糞和用過的安全套。艾倫無奈地說：「周圍幾乎全是垃圾，相信在整個威爾斯，應該已經沒有還沒被垃圾污染的旅遊景點」。

他形容亂丟垃圾的遊客就像沒有受教育的「野人」，完全不關心郊外地方會變成怎樣，「我從未阻止過任何人去藍湖，以前來訪的人都很尊重這個地方，只是這10年間情況愈來愈嚴重，雖然的確有些遊客仍會自律、主動處理垃圾，但大部分的人都沒有公德心」。

大約在5個月前，當局寄給艾倫一封通知書，指他應為藍湖的環境負責。艾倫說：「我面對被告上法庭的可能，因為他們找不到誰亂丟垃圾，由於那是我的土地，所以問題全歸咎在我一人身上。」於是艾倫必須自行處理垃圾，義工偶爾會助他一臂之力，但近日艾倫實在忍無可忍，決定把藍湖的入口封起來。

盼隧道入口變蝙蝠棲息地

網友得知後紛紛留言表示不捨，表示「我還記得30年前的暑假，我請求爸媽帶我去郊遊，當時還駕車經過那裡」、「太可惜了，我記得我第一次去藍湖時，教過兒子玩『片石』，這可是我覺得最特別的地方」、「為何現在這個自我放縱又浪費的社會，竟然會覺得去這些美麗景點可以留下爛攤子讓其他人收拾？」、「大家不要再抱怨了，這注定會發生，遊客毀了那裡」。

艾倫透露，他的行動得到很多人支持，大家都說體諒他，認為他只是「被逼出手」。艾倫希望將來隧道入口會變成蝙蝠的棲息地，「這入口大約長35至40碼（約32至37公尺），對蝙蝠來說是理想的地方。我希望能告訴下一代，這裡曾經有一個美麗的湖。」

延伸閱讀：

龍捲風過境？美國沙灘舉行夏日派對後 10噸垃圾遍佈海岸

缺德遊客只顧打卡 南京唯美「愛情隧道」慘變「垃圾隧道」

文章授權轉載自《香港01》

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