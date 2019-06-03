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世紀騙局！假扮沙國王子奢華30年 卻栽在一塊肉上

2019-06-03 11:02聯合新聞網 綜合報導

圖左為真王子「阿爾薩烏德王子」（Khalid Bin Al Saud），右為吉尼...
圖左為真王子「阿爾薩烏德王子」（Khalid Bin Al Saud），右為吉尼亞克（Anthony Gignac）。（Miami Dade County Sheriff's Office圖片）
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美國一名男子吉尼亞克（Anthony Gignac），假扮沙烏地阿拉伯王子長達30年，成功騙過無數富豪投資者，得手總金額高達800萬美元（約2.5億台幣），看似瞞天過海的計畫，最終因在一場宴會上吃了火腿露餡。

根據《BBC報導》，吉尼亞克今年48歲，出生於哥倫比亞，7歲時被一個美國家庭收養，在學期間因怕自己被看不起，他開始編織各種謊言，例如，告訴同學自己家裡擁有高級飯店、開高級轎車、住在豪宅，甚至謊稱自己父親是知名影星，但這些都無法滿足他的虛榮心，17歲後，開始假扮沙烏地阿拉伯王室成員。

多年以來，吉尼亞克過著奢華生活，他住在世界頂級飯店，出入乘坐勞斯勞斯、法拉利等名車，擁有私人飛機，甚至他養的狗，都配戴鑽石、使用LV等名牌寵物袋。

美國檢察官表示，他以Khalid Bin Al-Saud（沙特王子)的身分四處行騙，為了取信眾人，他雇用保鑣、偽造身分證和文件、並在社群網站上營造他的假生活，貼出身著王子服飾在沙國王室的照片，得到企業主信任進而成功騙取投資，直到2017年5月，他在邁阿密與企業主的餐聚上，因為吃了在穆斯林國家禁止的豬肉食品「火腿」，讓投資方對他身分產生懷疑，通報美國國務院，才揭露了這場世紀詐騙案。

事實上，長達30年行騙期間，他曾數次遭到逮捕，當時他辯稱自己是沙國王室成員男寵，試圖營造與沙國王室的「友好關係」威脅法庭，這次由聯邦警察展開全面調查，成功逮捕吉尼亞克，以詐騙、假冒外交身分等18項罪名判刑18年。

圖擷自@princedubai_07
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詐騙沙烏地阿拉伯

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