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荷航造省油減碳飛機 V字造型顛覆想像

2019-06-02 23:11中央社 首爾2日專電

科幻電影中奇形怪狀的太空船令人印象深刻，一架由荷蘭皇家航空（KLM）和德爾夫特科技大學合造的省油減碳飛機「Flying-V」，很可能顛覆人們對飛機外觀的想像。

荷航和德爾夫特科技大學（Delft University ofTechnology）今天在首爾的航空業年會中展示這架正在建造的飛機，荷航理事長暨執行長艾柏斯（PieterElbers）笑說，荷航「無意跟空中巴士或波音競爭」，這項計畫代表航空業對節能減碳的承諾，希望能從各層面實驗「綠能飛機」的可行性，協助建造永續的航空產業。

Flying-V採與荷航相同的亮藍色及白色塗裝，V字型的設計令人眼睛一亮，計畫主持教授維爾吉（HenriWerij）說，這架飛機與目前最先進的空中巴士A350相比，可節省20%油耗，而且機身比A350-900短，翼展65公尺與A350相近，應用在航空業上完全可適用現有的設施，如停機坪。

Flying-V的載客數是314人、貨運體積160立方公尺，都與A350相仿，由於飛機淨重比A350-900輕了7%，空氣動力效率可增加15%。

根據座艙平面圖，乘客會坐在V字型的兩邊，座位排列如寬體客機常見的3-4-3，艙門數量更多，貨物則安置在飛機兩側尾端，維爾吉說，這些都只是初步設計，經由荷航線上營運人員的協助，會進一步改善飛機設備。

維爾吉說：「為了慶祝荷航100週年，Flying-V將於10月在阿姆斯特丹史基普機場（Schiphol Airport）和大家見面。」

他說，最終的目標是建立一架零碳排的飛機，在研發過程中，一切機上設備都要能輕量化，未來，飛機的推進系統也要從燃燒煤油往電力驅動為目標。

現階段，雙方都不願透露荷航贊助這項合作的經費及後續研究期程，不過艾柏斯說，隨時歡迎業界加入他們的行列。

全球性航空組織國際航空運輸協會（IATA）表示，航空業將以聯合國2015年簽署的巴黎協議為目標，在2050年將淨碳排放量抑制在2005年標準的一半，以共同遏阻全球暖化趨勢。

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