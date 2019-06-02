美盼2024年前登月 已送關鍵設備訂單

2019-06-02 15:41 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



NASA日前聲稱，已送出首批登月器的製造訂單給私營公司，認為2024年的登月計劃有望。(photo on Max Pixel, under CC licensed) 分享 facebook

從總統川普宣佈斥資拼登月後，NASA已將登月必須的飛行器首批訂單送出！從今年各國都有意發展太空業後，川普宣佈國會通過16億美元的額外撥款，加上原本的210億美元登月計劃，就是為了搶在2024年以前，送下一位男太空人與首位女太空人上月球，但外媒評估，NASA未來5年每年所需要的資金不可能壓在80億美元內，NASA到底能不能完成任務受議論。

阿蒂蜜斯登月計劃

根據《CBS新聞網》報導，美國太空總署（NASA）日前表示，登月所需的機器人登月器訂單已送出到3家私營公司，這是他們訂定的「阿蒂蜜斯計畫」裡關鍵環節，此項計劃是目標在2024年，送下一位男太空人與首位女太空人登月。

NASA強調機器人登月器的重要性，這些登月器能運送多達23個小裝備，功能包含蒐集資訊、協助太空人登月、導航及免受輻射傷害，可說是不可或缺的關鍵。

資金到底夠不夠？

據《紐約時報》報導，日前送出的首批訂單則分別是由Orbit Beyond負責製作，預計會降落在月球隕石坑中的熔岩平原（雨海）的登月器；由休士頓公司直覺機器（Intuitive Machine）負責，將降落在月球一處暗點（被稱為風暴洋之地）；匹茲堡的Astrobotic公司所製，預計降在月球東北部隕石坑「死湖」。

雖然川普之前宣佈國會通過16億美元的額外預算讓2024登月計劃更為穩健，甚至能超前進度，但網路媒體《BuzzFeed》報導，他們評估過NASA登月計劃的預算，這5年來每年都燒掉至少80億美元，若算上額外預算與原訂的210億美元，資金需求仍遠遠不足，對此NASA並未發表回應，2024年美國能否重返月球有待時間證明。

【更多精采內容，詳見 】