影／60枚人造衛星的夜空就這樣 未來1萬多顆怎麼辦？

2019-06-02 13:40 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



太空探索科技公司SpaceX上月24日成功發射60枚人造衛星到太空，許多業餘觀星家很快就在網上分享衛星劃過天際影像，引發天文學家熱議，擔心未來還有上萬枚人造衛星將升空，屆時將對科學觀測形成重大干擾且破壞宇宙景觀。

紐約時報報導，最大的問題是，上述60枚人造衛星僅是計畫中的一小部分而已。SpaceX創辦人馬斯克曾說，該公司未來每年將發射2000枚衛星，終極目標是要讓1萬2000枚衛星進入軌道。SpaceX打算藉此創造低地軌道衛星群「星鏈」（Starlink），讓全世界都能上網，且為民營太空飛行公司推出一系列新服務。

天文學家同意，讓全世界都能上網是個值得追求的目標，但那些人造衛星太亮了。全職推動保護夜空的天文學家諾格倫（Tyler Nordgren）說，上述衛星計畫「可能改變自然夜空景觀」。

SpaceX並非唯一一個把大批人造衛星送上太空的公司，其他像是亞馬遜、電星公司（Telesat）及OneWeb等，也都希望涉足太空網路業務。他們的企圖心是讓人造衛星多到像行動電話基地台那麼多，這凸顯了「適當使用太空」議題。

許多觀星族擔心，當民營公司在低地軌道衛星中看到各種營利機會，整個太空將不再如1967年生效的「外太空條約」所述，「屬於所有人」。

SpaceX的每枚人造衛星重約227公斤，都攜帶一個太陽能板，不只收集陽光，也將光線反射回地球。馬斯克曾保證，在太陽下山到太陽升起中間，只有幾小時可用肉眼看到那些人造衛星，其他時候幾乎看不見；然而上述60顆人造衛星的初步影像，讓許多科學家質疑馬斯克的說法。

影片顯示，那一列人造衛星飛過夜空，亮得跟北極星一樣。一名SpaceX發言人說，隨著人造衛星逐漸攀升高度，光度會變暗。

但多位天文學家估計，夏夜時仍可用肉眼看到。他們擔心，那些反射光將威脅到天文研究及天體觀察。

天文望遠鏡業者對此問題已頭痛多年，每當鏡頭長時間曝光而畫面中有人造衛星通過時，那張影像就毀了，天文學家會被迫重拍。一項估計指出，智利山頂直徑8.4公尺的望遠鏡──大型綜合巡天望遠鏡，在黎明前及暮色漸濃時拍攝的影像中，可能每幾張就有一張是拍到星鏈的人造衛星。