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天使光環不再？ 維多利亞的秘密驚爆年關53間分店

2019-06-02 11:48香港01 記者梁凱怡、鄭逸雯／報導

維多利亞的秘密2018年時尚內衣秀收視率創新低，比去年還要慘。(路透)
維多利亞的秘密2018年時尚內衣秀收視率創新低，比去年還要慘。(路透)
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讓我們先時光倒流至1970年代中期。有一天，美國男子雷蒙德（Roy Raymond）走進百貨公司，想為妻子購買內衣，卻發覺店內全是不討好的印花睡袍，女售貨員甚至以為他是「變態」。

那是美國著名內衣品牌維多利亞的秘密（Victoria's Secret，維密）誕生的契機。

維多利亞的秘密一直穩佔內衣市場王者的地位，慢慢也成為「性感」的代名詞。一年一度的內衣時裝展不但是時裝業界的盛事，也吸引全球觀眾注目於天橋上嫵媚動人的超級模特兒身上。能夠獲邀為維密出演時裝展，甚至穿上天價夢幻內衣（Fantasy Bra），乃是模特兒職業生涯的一大成就。

曾經讓男男女女都追隨的品牌，如今卻變成「折翼天使」。2019年2月，公司宣布計劃年內關閉53間分店，同店銷售下跌3%。有20年歷史的內衣時裝展收視也大不如前，公司表示會對時裝展作「重新考慮」，製作「新種類的活動」。

到底是甚麼讓維多利亞的秘密失去天使的光芒？

維多利亞的秘密是內衣市場的龍頭，更正確的來說，內衣市場是維密一手建造的產物。多年來，品牌塑造市場生態，也改寫外界對內衣的認知。「神奇」的集中型上托內衣（push-up）、似是軟性色情刊物的產品目錄、半身裸露的長腿模特兒「天使」、價值過千萬的天價夢幻內衣、名模Heidi Klum的時代……這一切都是維密的產物。

只是上世紀的成功，不能一成不變延續至今個世紀。現在重新細看維密的王國，卻像是未有隨時代轉變、食古不化的「老頑固」。

米蘭達柯爾也曾為維多利亞的秘密走秀多年。圖／摘自gerhardhealer.co...
米蘭達柯爾也曾為維多利亞的秘密走秀多年。圖／摘自gerhardhealer.com
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女人內衣由男人決定？

維密母公司L品牌公司（L Brands）營銷總監拉齊克（Ed Razek）接受《時尚》（Vogue）雜誌訪問時，被問到為何不接受大碼和跨性別模特兒試鏡。一手創辦內衣時裝展的拉齊克反問：「為甚麼（內衣）不做50碼？……你不是應該在時裝展聘用跨性別模特兒嗎？不，我不認為我們應該如此。為甚麼？因為時裝展是一場幻想。」

言論隨即引起廣泛報道，新興內衣品牌ThirdLove創辦人兼行政總裁察克（Heidi Zak）甚至在《紐約時報》刊登全版廣告，批評有關言論。她寫道：「你向男人推銷，向女人出售男性的幻想。我們還沒有跨過過時的女性氣質和性別角色？現在是時候停止告訴女性是什麼讓她們變得性感——讓我們來決定。」

時代早已改變。女性平權運動愈演愈烈，反觀維密卻一直視若無睹。拉齊克言論風波後，維密行政總裁辛格（Jan Singer）離職，取而代之的是曾是時裝品牌Tory Burch的掌舵人John Mehas。

傳媒對此決定大感不解，全因維密行政總裁數十年來大部分時間都是由女性擔任，如今母公司竟然將女性內衣公司交在男性手中。母公司董事會12名成員中，也只有3名女性。可說是貫徹以男性角度銷售女性內衣的創辦原則，但也令品牌在21世紀背負「天生的缺陷」。拒絕走近主流聲音也成為維密的原罪。

與時代脫軌　「完美身段」不復存在

維密的「原罪」不止於此。品牌對「天使面孔、魔鬼身材」的追求，漸漸成為美國人的痴心妄想，也顯得維密「堅離地」。美國疾病控制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）數據顯示，過去十年女性平均體重上升6磅；《美國醫學會雜誌》（Journal of the American Medical Association）也指，40%美國女人屬肥胖。所謂的「完美身段」早已不存在，超大碼的人根本不會在維密店舖找到合適的內衣。

在高呼女性平權的時代，維密仍與「物化女性」的標籤掛勾，很多人甚至感覺與性暴力和性騷擾等文化有關。當所有人都談論種族多元，維密仍將白人的自然膚色淺褐色定義為「裸色」。無鋼圈、無胸墊的內衣（bralette）、運動內衣以至高腰內褲成為新潮流之際，曾令維密引以為傲的集中型上托內衣、丁字褲（T-back）已失去魅力。

迷失在這場數字遊戲

大數據時代，維密卻似是迷失於數字遊戲的老人。愈來愈多消費者在網上購物，商場人流下跌，大型連鎖時裝品牌如Gap也敵不過洪流紛紛關店。所有零售企業必須利用數碼科技殺出一條血路，但維密母公司行政總裁韋克斯納（Les Wexner）卻不屑於此。2018年3月，他接受英國《金融時報》訪問時，記者提到數據和演算法的關聯，韋克斯納卻以「呸」（pooh-pooh）一聲來回應。

反觀維密的挑戰者ThirdLove卻善用大數據，利用問卷收集顧客資料，如下圍、罩杯和胸型，一方面協助她們尋找正確的內衣尺碼，另一方面分析數據從而推出更合適的商品。維密的網上問卷卻忽略胸型這一環。投資銀行考恩集團（Cowen）分析員Oliver Chen表示，維密或能受惠於更好的顧客忠誠計劃，也必須重新思考顧客數據。

2018年，維密銷量下跌近4億美元，拖累母公司股價在過去一年下跌44%，冬季期間更跌至2010年以來的低位。同年的內衣時裝展收視只得330萬，比起前一年的500萬大跌，更是2001年高峰1240萬的四分之一。

拉齊克「口出狂言」後，在Twitter上公開道歉，承諾會接受跨性別模特兒試鏡，但隻字不提大碼模特兒。面對Barington Capital對沖基金經理米塔羅通達（James Mitarotonda）公開施壓，L品牌公司也宣布提名多位女性加入董事會，如順利通過，女性成員比重將佔四成。

維密不希望遭時代淘汰，但要追趕時代巨輪，登上通往新世界的「尾班車」，卻非容易。畢竟大型品牌要改變，花費的氣力必然較大。

維多利亞的秘密後台也是每年大秀觀眾關注的焦點。圖／摘自IG
維多利亞的秘密後台也是每年大秀觀眾關注的焦點。圖／摘自IG
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延伸閱讀：

英國寒冬街頭只着內衣　牛津大學生點解咁做？

比堅尼解放女性70年　為何「美利堅小姐」容不下？

文章授權轉載自《香港01》

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