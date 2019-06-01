NASA登月計畫再起 2020年送儀器設備上月球

2019-06-01 17:27 中央社 華盛頓31日綜合外電報導



美國國家航空暨太空總署（NASA）今天表示，美國計畫自1970年代後，於2020年、2021年首次將設備送上月球表面，期望在2024年執行載人登月任務。

NASA於5月23日公布阿提米絲（Artemis）計畫時間表，這項計畫還包括已選擇美國業者Astrobotic、Intuitive Machines和Orbit Beyond運送儀器和其他科學設備到月球。

川普政府已將人類重返月球的時間表提早4年，新的目標時間是2024年。

每家公司都已開發尺寸與形狀各異的月球登陸器，這些登陸器將運送NASA提供的多達23個小型酬載裝備，其中包括將蒐集資訊的工具，以協助太空人接下來登陸、導航以及保護自己免於輻射傷害。

Orbit Beyond的酬載裝備將在2020年10月降落在「雨海」（Mare Imbrium），也就是月球隕石坑中的熔岩平原。

Intuitive Machines會嘗試在2021年7月降落在「風暴洋」（Oceanous Procellarum），一處從地球上可見的月球暗點。

位於匹茲堡的Astrobotic則把目標訂在2021年7月登上月球東北部的大型隕石坑「死湖」（Lacus Mortis）。

NASA提供每家公司用以研發登陸器的合約金額，在7700萬美元到9700萬美元不等。

NASA署長布萊登斯坦（Jim Bridenstine）說：「明年，我們的初步科學和技術研究將會在月球表面進行，那將有助於5年內把第一位女性和下一位男性送上月球。」