螞蟻人注意！加工食品充斥奈米級添加物 科學家表疑慮

2019-06-01 14:24 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



法國今年4月宣布，將於2020年起禁止食品添加物二氧化鈦（E171），先前有動物研究指出二氧化鈦具致癌性，可能危害消費者健康。英國衛報報導，這項禁令為長期有關食品添加物安全性爭議的最新篇章，這些食品添加物屬於奈米級顆粒，在美國基本上不受管制。

這套成分幾近原子等級，可能對人體細胞和器官，特別是消化道產生不良影響。還有跡象顯示，奈米顆粒可能進入血液並在體內其他地方聚集，與發炎、肝臟和腎臟損害，甚至心臟和腦損傷等症狀有關。

過去20年的技術發展使人們更容易利用這些微小顆粒，二氧化鈦不尋常的特性在食品工業中很好用，它們目前用於改變各種食物的質地、外觀和風味，像是將二氧化鈦添加至鹽、香料和糖霜中以改善其流質性。

二氧化鈦若用於甜食、口香糖、白醬與蛋糕霜中，通常作為增白劑，達到亮白效果。但這種微小的金屬添加劑被老鼠攝入後，會對鼠內肝、脾、腎臟、肺組織和心臟造成損害。

由於食安問題，部分研究奈米粒子的科學家對含有該成分的食物持保留態度，當被問及消費者是否能洗去殘留在食物和包裝上的奈米粒子時，杜克大學奈米技術環境影響中心主任漢德恩（Christine Ogilvie Hendren）表示，「作爲一名消費者，我發瘋似的沖洗所有食物」。

科學家在實驗室中發現，二氧化鈦對幼年動物產生較嚴重影響，這是一個警訊，因為孩童會透過糖果、口香糖和甜食等接觸到它。

加州大學默賽德校區生物技術研究員索米亞（Sowmya Purushothaman）表示，「如果你能避開它（二氧化鈦），那就別用。我們沒有理由使用含有二氧化鈦的口香糖，很多小孩都會吃，你不需要再特地去吸引孩子」。

二氧化鈦製造商協會發言人表示，二氧化鈦作為著色劑使用的50多年來，二氧化鈦總攝取量與人體健康狀況不佳之間，並沒有任何可驗證性的關聯，對法國政府決定停用二氧化鈦感到遺憾。