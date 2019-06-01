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夏威夷豆起源地不在夏威夷？ 70％來自澳洲昆士蘭

2019-06-01 12:49聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

夏威夷豆到底來自哪裡？夏威夷？不對！夏威夷豆的原產地其實位在澳洲昆士蘭省的小鎮金皮（Gympie），全球約70%的夏威夷豆祖先都源自此地。

基因研究顯示，夏威夷的夏威夷豆樹來自19世紀昆士蘭省南部的一棵樹。

原產於澳洲的夏威夷豆樹僅在昆士蘭省南部和新南威爾斯省北部自然生長。夏威夷豆樹雖有多達十種品種，卻只有一到二種品種能結出夏威夷豆，因此需透過嫁接繁殖。

這代表夏威夷豆具有令人難以置信的低遺傳多樣性，研究人員希望他們的研究成果能刺激發現野生夏威夷豆樹和培育更多新基因。

昆士蘭大學園藝科學研究員漢德納（Craig Hardner）博士表示，遺傳多樣性能提高作物產量，增加抗病能力，使夏威夷豆能在不同地方生長。

漢德納和南十字大學園藝專家納克（Catherine Nock）從夏威夷的夏威夷豆園採集夏威夷豆DNA，他們將夏威夷豆整個產業的起源追溯至昆士蘭省。

漢德納表示，「歷史紀錄顯示，有一小部分種子於1896年被帶到檀香山，並於當地種植成六棵夏威夷豆樹」。

美國、澳洲、南非和肯亞是世界上最大的夏威夷豆生產國，中國大陸、東南亞國家和南美洲等也開始種起夏威夷豆。

已知最古老的種植夏威夷豆樹位在布里斯班植物園，於1858年種下。

夏威夷豆的原產地位在澳洲昆士蘭省的小鎮金皮，全球約70%的夏威夷豆祖先都源自此地...
夏威夷豆的原產地位在澳洲昆士蘭省的小鎮金皮，全球約70%的夏威夷豆祖先都源自此地。路透
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夏威夷澳洲基因
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