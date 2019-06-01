專家傳授三招 對你暑期實習轉正職大加分

2019-06-01 00:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



大部分學生都期望能在暑期實習結束時獲得正職工作，成為「金牌實習生」，但想「扶正」可沒這麼容易。

暢銷管理書作者蘇西‧威爾許（Suzy Welch）表示，在基本的事情上表現出色並無法獲得這份工作，例如早到、晚退以及認識所有同事，「求職時的面試已經夠可怕了，而暑期實習就像一場長達兩個月的面試」。

威爾許建議，為了使你有機會將實習工作轉為正職，你必須做好以下三項功課。

●將新事物帶入公司

威爾許表示，你可以為公司帶來「很棒的構想和關鍵技能，或將獨到的見解融入特定的案例或趨勢」，這是你證明自己值得一份正職工作的絕佳方式，「學校老師老是傳授自己已經知道的知識，但老闆期望能接觸新事物」。

在實習單位展現這項能力，將使你成為公司不可或缺的一分子，「最理想的場景就是你持續帶入新的價值，以至於你的老闆開始擔心，你可能已把自己的頭腦或技能當成競爭對手」，因而將你加入「立即詢問面試」（instant ask-back）的口袋名單。

●專注於使公司變更好

威爾許表示，你不需要絞盡腦汁給高層主管留下好印象，你反而應該專注於展現個人如何幫助公司變得更好、更有效率，「你當然可以清楚表明想要這份正職工作，但更重要的是，你整個暑假實習期間應當專注於如何使公司變得更好、更活潑、更迅速以及更具競爭力」。

威爾許說，「如果你整天只想著給人留下好印象，最後的下場可能就是謝謝不聯絡。所以，請把討好別人的觀念拋到腦後，開始專注在團隊工作和工作成果上」。

●證明自己能代表公司品牌

威爾許指出，你除了證明自己能為實習單位帶來新的價值，老闆也樂見你成為公司的最佳代言人，「事實上沒有公司會正式錄用你，除非你能證明自己在客戶或顧客面前是一塊寶，而且不會在照片分享平台Instagram上亂發文，使公司感到困擾。」