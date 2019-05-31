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複製人軍團！印度小姐選美 30佳麗全撞臉

2019-05-31 14:10世界日報 編譯胡夢瑋／綜合30日電

印度小姐參選佳麗被網友戲稱同一個人。圖／世界日報提供
印度小姐參選佳麗被網友戲稱同一個人。圖／世界日報提供
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英國廣播公司報導，印度時報日前刊登2019年印度小姐選美比賽30位候選佳麗的照片，一名網友在推特轉發表示，「這張照片怎麼了？」因為這些佳麗們幾乎長一樣，引發議論。

報導指出，30位佳麗來自印度東、南、西、北，從各省比賽出線，6月15日將角逐印度小姐寶座，獲選佳麗將代表印度參加國際選美比賽。

不過網友留言指出，印度小姐候選人缺乏多元性，她們有一樣的直長頭髮、膚色較淺，30位佳麗幾乎長一樣。

印度小姐選美比賽自1990年代中期開始興盛，印度產出許多知名美女，後來在國際選美比賽獲勝，包括現在轉往好萊塢發展的女星琵豔卡喬普拉（Priyanka Chopra）。多數獲勝佳麗膚色都較淺。

1970年代「Fair and Lovely」第一個美白乳液上市後，美白產品在印度一直是美妝產品銷售冠軍，過去幾年來寶來塢男、女星也不斷出現在美白產品廣告，推薦大眾使用。

不過近年，提倡「深色就是美」（Dark is beautiful）、#unfairandlovely，質疑「膚色主義」（colorism）組織興起，呼籲大眾欣賞深色膚色。

2014年印度廣告標準協會更規定廣告不得將膚色較深隱喻為「不吸引人、不開心的」，不得將膚色較深視為尋找工作、婚姻上的弱勢。即使現在廣告業者比較小心，印度知名演員仍然不斷替美白產品背書。

印度選美
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