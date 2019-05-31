日本超商招牌第一個字不會亮 背後原因超暖心

2019-05-31 13:35 聯合新聞網 綜合報導



傍晚便利店的招牌亮起，唯獨「L」字母沒有亮。圖擷自 推特 分享 facebook

日本愛媛縣道後溫泉附近的一家便利店「LAWSON」，因為「L」燈不亮，最近成為日本網路上的熱門話題，而背後的原因相當暖心。

這家超商是愛媛縣道後溫泉附近的「LAWSON道後High Collar通店」門市。到了傍晚招牌亮起，唯獨「L」字母沒有亮。原來是到了五月，便有燕子飛到「L」字左下方築巢。而為了避免擾亂燕子育兒，店家關掉了「L」的燈光。

根據《朝日新聞》的報導，門市負責人吉本周作表示，一開始是因為在去年5月時發現招牌的燈壞了，準備施工維修。不料，卻在招牌下發現了燕巢。維修業者表示若不把燕巢移走將無法施工。但吉本阻止業者，表示「沒離巢前不要施工」。

招牌左下角發現燕子築巢。圖擷自 推特 分享 facebook

之後，小燕子們順利長大離巢，業者也建議繼續施工。但吉本心想「說不定之後還會來」，便原封不動留下燕巢，也乾脆不修理「L」的照明。果然，燕子在今年春天飛回來了，吉本為此感到非常高興：「我確認有五隻小鳥已經回來了，我很高興。」

少了一個字母的招牌被網友拍下貼在推特上，引起網友的迴響，紛紛謝謝老闆的好意。還有網友表示少了一個「L」，想幫店家改名為「awesome」（發音相同）。