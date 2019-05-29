懷疑新婚妻出軌 24歲警潑酸嗆：我是綠油油草原

2019-05-29 16:27 聯合新聞網 綜合報導



越南一名24歲黎姓女子，嫁給同齡的阮姓警官丈夫，新婚就被丈夫懷疑出軌，兩人經常發生爭吵。阮男在談判時向她潑強酸，導致黎女毀容。圖／擷自越南媒體 分享 facebook

不少人會覺得伴侶在婚前和婚後的表現大不相同。2016年越南一名24歲黎姓女子，剛嫁給同齡的阮姓警官丈夫，就被丈夫懷疑出軌，兩人經常發生爭吵。沒想到，阮男不僅把女方說成「香爐」，更在2017年年初談判時向她潑強酸，導致黎女毀容，往日美好的情誼再也回不去了。此案目前已進入司法審理階段。

據外媒報導，越南峴港一名外型甜美的24歲黎姓女子，嫁給一位同齡、長相英俊的警官，不料這場婚姻卻對她造成無可挽回的傷害。婚前阮男的表現如同陽光暖男，貼心地處處為她著想。但婚後阮男因忌妒黎女與男同事關係良好，開始每天和黎女吵架。當阮男得知黎女要和他離婚，竟氣得拿強酸往她臉上潑，造成對方半邊面部焦黑，手腳也遭到嚴重腐蝕。

但在阮男潑衝動潑酸前，心疼黎女的父親曾上門理論「為何如此對待我的女兒？」。沒想到，阮男反而憤怒駁斥，指控黎女在婚後成為其他男人供奉的「香爐」，害他綠光罩頂，才會決定將她的臉毀容。對此，黎女表示和男同事之間只是日常交流，對婚姻忠誠，一切都是阮男的忌妒心作祟，整天挑起爭端，才會打破夫妻間的和諧關係。

在進行了9次大小手術後，受害的黎女日漸康復，對事發前後的對照照片曝光後，網友紛紛替黎女打抱不平，「由愛生恨太可怕了」、「這男的根本是恐怖情人」、「好好一個人就這麼毀了」、「有誤會應該好好說明解開」。儘管阮男已遭到警隊開除，仍無法澆熄網友的怒火，「不管妻子有沒有出軌，都不能當作男方潑酸的藉口」。