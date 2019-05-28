沒有雪崩沒有狂風 竟有11人死在排隊的珠峰上

2019-05-28 19:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



一般人認知的高山山難不是死於雪崩就是死於狂風，但今年登山客在珠穆朗瑪峰（聖母峰）攻頂途中卻因「排隊堵車」失溫缺氧，已有11人死亡。今年首位登上珠峰女性的重慶女子何鴻鵠說，在珠峰上擁堵很正常，可怕的是，你沒有足夠的體能和氧氣挺過「塞車」。

重慶晨報上游新聞報導，何鴻鵠運氣很好，她在還沒遇到「大塞車」之前的5月15日上午8點30分登上珠峰峰頂，她從海拔8000米左右C4營地出發，耗時11個小時才登上頂峰，幾乎精疲力盡。她說，她順利經過「希拉蕊台階」（1953年被命名，只能1個人手腳並用通過)，如今看到這麼多人在此「塞車」，可以想像他們在腳下狹窄，氧氣又在慢慢消耗下痛苦的等待。

何鴻鵠表示，在珠峰上「塞車」其實很正常也不可怕，但當察覺自己可能無法挺過「塞車」時就要當機立斷趕快下撤，畢竟生命更重要。何鴻鵠說，基本登山客每個人都會配一個夏爾巴（當地挑夫），若發現登山客因「塞車」導致氧氣和體力耗盡，夏爾巴也會勸導下撤。

可惜有些人眼見峰頂就在眼前，就是不願放棄，硬撐攻頂，最後氧氣與體力耗盡只能跟著美麗魔幻的珠峰長眠於此。

另一名也成功登頂但遇到「塞車」的成都女子楊濤說，她被堵了一個多小時冷得直哆嗦。

華西都市報報導，楊濤是5月22日凌晨4點40分攻頂，攻頂時間比較早，上去時沒有遇到「塞車」，但下來的時候遇到大部隊，就被堵在那。峰頂那個位置只有一條路，很窄，而且下來的人要禮讓上去的人，因此她被堵了一個多小時，由於風太大，溫度太低，站著不動的她被凍得直打哆嗦，後來還因眼鏡起霧，走得跌跌撞撞，所幸還是平安回到大本營。

楊濤說，「塞車」的原因是因為今年的好天氣很短，只有兩三天，為了避開大風大雪的壞天氣，降低攀登危險度，所以大家都集中在這兩天攻頂。

紐約時報說，珠峰頂現場像個動物園一樣擁擠，珠峰頂點平台僅兩個乒乓桌大小，卻擠了約20人，大家全在自拍。

上游新聞說，從上世紀90年代開始，珠峰攀登商業化逐漸成熟，「塞車」早已不是新聞，1996年導致15人死亡的珠峰山難，就因在「希拉蕊台階」等待時間太久，導致登山者在下撤途中遇難。

隨後，攀登珠峰的死亡率逐年下降，登頂對於人們的誘惑也越來也大，攀登珠峰的人數也愈來愈多，2013年共有658人（含登山者與夏爾巴挑夫，下同）從尼泊爾一側南坡和中國西藏一側的北坡登頂珠峰，創造了新的紀錄。

2014年導致16名夏爾巴死亡的雪崩事故和2015年導致19名登山者死亡的尼泊爾大地震，讓這兩年的登珠峰人數銳減。但2016年開始，重返珠峰的登山者又回到641人登頂珠峰，2017年則有648人登頂珠峰。

2018年，這個數字增長到了令人吃驚的802人，其中南坡登頂的就達到了563人。因此，2019年，當尼泊爾旅遊局向381名登山者頒發了登珠峰許可證（每張1.1萬美元）後，很多人預計今年的登頂人數又將創下新的紀錄，以及隨之攀升的死亡數字。

除了死亡攀升，還有更多數百名登山者被凍傷與高原反應，他們有些人甚至得截肢，事後的治療與傷痛可能伴隨他們一生。