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珠峰「塞車」10天奪11命… 尼泊爾拒限登山人數

2019-05-28 14:38世界日報 編譯中心╱綜合27日電

世界第一高峰珠穆朗瑪峰近日因登山者太多，山路過於擠迫，連日造成最少11名登山者死亡，引起外界關注珠峰「塞人」問題，要求尼泊爾政府為登山人數封頂；不過尼泊爾旅遊部門表示，珠峰並非首次出現人龍，相信登山者過多並非近日多人死亡的唯一原因，故不會改變批出登山許可證的機制。

一名美國登山者今日在珠穆朗瑪峰登頂後下山期間死亡，成為過去十天以來在珠峰喪生的第十一人，死者是來自美國科羅拉多州一名律師。上星期一名來自猶他州的54歲男子凱許在下山期間死亡。

登山證每張收費1.1萬美元

攀登珠峰活動是尼泊爾的主要觀光財源，根據尼泊爾旅遊局統計，當局在這個登山季度發出破紀錄的381張登山許可證，每張收費1.1萬美元，儘管價格昂貴，登山客仍絡繹不絕。由於攀山者會跟雪巴人嚮導同行，預估今年攻頂人數將打破去年的807人記錄。

本季發381張登山證 破紀錄

來自美國的登山客多靈向「紐約時報」憶述數日前成功登頂的過程，他說登山者們為了自拍互相推擠，峰頂平坦的面積大概只有兩張乒乓球桌那麼大，但上面擠了約15到20個人；而他在此前跟其他登山客們人貼人等了好幾個小時，最後才成功登頂。

另一名加拿大知名冒險電影製片人沙卡里則在Instagram形容，山上「簡直一團混亂」，「死亡、大排長龍。沿路和四號營地帳篷內都有死屍……，必須跨過一具具遺體下山……。」

過去兩周已有最少10人在珠峰一帶死亡，部分死者據報曾在珠峰附近久候12小時。尼泊爾旅遊局總幹事吉米雷向近日死亡的登山者致哀，但強調攀登喜馬拉雅山十分複雜，悲劇有時無可避免。

然而早前在珠峰凍傷、獲救生還的登山者喬漢指出，不少登山人士欠缺攀山技能，需完全依賴雪巴人輔助，部分人更明知氧氣不足，仍然堅持攻頂，他要求尼泊爾政府收緊登山許可證的審批標準，只允許接受足夠訓練的人攀上珠峰。

珠穆朗瑪峰近日有最少10名登山者死亡，尼泊爾當局本季發出破紀錄的381張登山證。...
珠穆朗瑪峰近日有最少10名登山者死亡，尼泊爾當局本季發出破紀錄的381張登山證。Getty Images
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尼泊爾紐約時報
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