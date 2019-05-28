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影／車禍後民眾圍觀拍照 警察爆氣要求直視死者「看個夠！」

2019-05-28 13:25聯合新聞網 綜合報導

在事故現場拍照，不但會被罰款，還可能會被警察帶去直視死者。圖擷自臉書
在事故現場拍照，不但會被罰款，還可能會被警察帶去直視死者。圖擷自臉書
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事故發生時，常會看到有圍觀民眾。而圍觀者堵塞通道，導致警察、消防隊和急救醫護人員不能順暢到達事故現場的狀況時有發生，甚至不少看熱鬧的人還會用手機拍照。在德國，如果在事故現場拍照，不但會被罰款128.5 歐元（約4500元新台幣），警察還可能會直接「開罵」！

《德國之聲》在臉書專頁上貼一則影片，可以看到一名警察正在大聲斥責。原來，是一起公路車禍事件發生後，許多經過的司機，停下車來拍攝現場照片。此舉馬上引來警察糾舉，「你被罰款128.5歐元」，更作勢要將這些司機帶到現場，近距離直視死者，「這是你的同胞，不看看他嗎？」嚇得拍照的司機連聲道歉。

警官史蒂芬（Stefan Pfeiffer）表示，如果僅是罰款就放拍照者走的話，他們將不會真正得到教訓，因此利用這個機會來讓人們直視自己的行為。他表示應該讓他們意識到自己在做什麼，直視現場狀況將讓人們清楚「這不是遊戲，而是苦澀的現實」。

對此，網友們紛紛表示讚賞，「這就是為何德國能成為德國」，更有人和台灣比較後表示，「難怪爆料公社那麼多人看，差距就是從這裡累積的」。

2017年德國聯邦議院通過在事故現場阻礙救援人員要將受到刑事處罰：拍攝傷者或出事汽車，將被處以罰款或兩年以下的徒刑。

德國車禍警察
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