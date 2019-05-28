全球暖化的隱形元凶！畜牧業不能說的祕密

2019-05-28 09:17 聯合新聞網 文章提供／遠見



雖然大部分研究都將全球暖化歸類為石化油氣的工業汙染，但畜牧業造成的影響，確實也不容小覷。圖／ingimage 分享 facebook 在你大啖牛排、狂嗑炸雞、品嘗各種、牛奶、雞蛋肉類美食的時候，也許你從未想過，支撐這背後一切產業鏈的畜牧業，是如何改變環境生態。它以最令人瞠目結舌的影響，滿足全球人口重要的口腹之慾──儘管大部分研究都將全球暖化歸類為石化油氣的工業汙染，但畜牧業背後的衝擊，確實也完全不容小覷。

根據climate研究調查的數據顯示，畜牧業給地球上有限的水資源、土地資源和能源資源帶來的沉重的壓力。這包含了為人類消費而飼養的700億隻動物，使得全球約30％的土地與16％的淡水用於畜牧業，同時在全球糧食資源日漸枯竭的當下，世上也有1／3糧食產量用於養活牲畜。

聯合國糧食與農業組織（FAO）報告，畜牧業所需要用水，超過全體人類用水的8％，生產1磅（0.45公斤）的肉，要消耗超過1800加侖（6813公升）的水，主要用於牲畜飼料、牧草生產與灌溉，以及環境清潔等用途。

畜牧業要用掉大量的水，而它同時卻又是造成最嚴重水污染的主要原因。例如動物排泄物、抗生素、生長激素、肥料、飼料、殺蟲劑、病毒、細菌等等，會侵蝕土壤，而這些水也可能流入河川中，導致飲用水汙染。

更嚴重的是，全球暖化的主因，除了工業活動產生的廢氣外，畜牧業對溫室效應影響也甚大，光是畜牧業，就占全球溫室氣體排放的18％，這比全球運輸業（鐵公路、輪船、飛機等）所產生的排放量還要多。

圖擷自 《climate》 分享 facebook

《OneGreenPlanet》便揭露了畜牧業一直被忽略的現實，那些在飽餐一頓後，你從未真正省思過的覺悟……

1、動物排泄物的有毒氣體

在畜牧業培育出大量人類所需食物的同時，同時也產生了龐大動物糞便，這些物質會向大氣中排放400種不同的有害氣體，包含甲烷、二氧化碳、氨、硫化氫等，特別是數萬隻動物聚在一起時，那濃度可是十分可觀。

此外，羽毛、飼料和動物皮屑經常會隨著風的吹拂飄散至數公里之外，細菌和病毒也隨之傳遞到他處。研究發現，光是在美國，2014年當年，動物正常消化過程所產生的甲烷總量，就高達1.643億噸。

2、畜牧業釋放了全球總溫室氣體的20％

總體而言，牲畜占全球二氧化碳排放量的9％、甲烷排放量的35％至40％、一氧化二氮的65％，整體統籌數據也進逼20％。

專家強調，甲烷是導致全球暖化的最主要因素，它在5年內就可以吸收比二氧化碳還要高100倍的熱量。大多數甲烷來自於農場的奶牛，牠們被餵食大多是低質量的穀物，在消化不良和胃脹氣的狀況下，甲烷產生的量其實非常的多。

可悲的是，許多畜牧業為了更大的放養空間，不肖業者會砍伐森林飼養動物，這一來一往間的消長，影響甚劇。

3、牧場周邊的生活條件極其糟糕

你可能不知道，在農牧場周邊生活的體驗非常的不愉快。科學家發現，美國的牲畜每年可產生高達5億噸糞便，由於這些糞便要重新製作成肥料的成本相當高，因此大部分的穢物都會直接在開挖的糞坑中使其自然腐爛，久而久之，那對大自然的環境傷害十分巨大。

對於在牧場工作的工人和居住在附近的居民來說，那樣的氣味不只難耐，同時也影響了生活品質，甚至導致精神健康惡化。而令人感傷的是，位於農場附近的區民，往往都較為貧窮，因此他們無法隨意搬遷到其他地區。

4、畜牧業增加酸雨的可能性

在牧場周邊隨意挖坑作為化糞池的構想，其中的一大問題是穢物在分解過程中，會產生非常大量的氨氣，同時，糞便中細菌的孳生會與空氣中其他的汙染物結合形成硝酸，飄散至大氣中積聚，最後以酸雨的形式回到地表，汙染嚴重。

5、畜牧業引起的嚴重健康問題

鑒於普遍基本的空氣汙染，畜牧業對於農場工作人員和當地居民造成的嚴重健康問題其實也不足為奇。調查發現，農牧場周遭的居民往往患有呼吸道相關疾病，包含支氣管炎、肺炎、粉塵中毒、哮喘等問題；而氨氣造成的影響，包含頭暈、眼睛刺激、噁心等後遺症；硫化氫則有喉嚨痛、癲癇、昏迷等影響。

此外，由於牧場內極其不衛生的條件，像是飼料品質差、牲畜過度使用抗生素等，這導致疾病愈來愈難預防，人們也更容易生病。

畜牧業給地球上有限的水資源、土地資源和能源資源帶來的沉重的壓力。圖／ingimage 分享 facebook

我們應該怎麼做？

為了生產更多的肉類，不僅要占用更大的土地，汙染與溫室效應狀況還會不斷的增加。

專家指出，如果採取素食的生活方式，可以減少超過2／3在糧食生產上的溫室氣體排放，在2050年時，全球每年還能減少5至8萬人死亡，這當中的關鍵在於肥胖率的下降。

不過，這並不代表要所有人藉此放棄肉食，肉類中的蛋白質、維生素、營養素與脂肪，對人們都有很高的營養價值。

但如果我們能先從生活中的一小部分做起，如一週吃一天素食、每餐減少肉的份量，而以高蛋白的豆類、堅果取代之，其實或多或少都對健康有幫助，也能讓地球環境少負擔。

當每個人吃的肉少一點，累積起來的數量十分可觀，愈多人少吃肉，畜牧業的產量就會愈小，潛移默化間的影響力不容小覷。

（作者／魯皓平 本文出自2019.05.27《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）