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日本神奈川傳殺人事件 2大人1小孩無呼吸心跳

蘇啟誠案臉書回應監院報告 謝長廷：我這指揮監督的人怎會有錯

日本神奈川傳殺人事件 2大人1小孩無呼吸心跳

2019-05-28 07:47聯合新聞網 綜合報導

日本媒體報導，日本時間早上7時44分，神奈川縣川崎市發生殺人事件。民眾報案，登戸第一公園有四名小學生被刺傷，根據警方說法，現場約有16名大人及學童被刺，其中有二名大人和小孩無呼吸心跳。

現場逮捕一名40多歲男子，兇嫌於行兇後試圖割喉自殺，也受了重傷。據指出，現場發現2把菜刀。當時為上班上學的通勤時間，案發現場離小田急線的登戶車站只有200公尺。

圖擷自AbemaTIMES
圖擷自AbemaTIMES
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