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羅浮宮員工罷工 遊客吃閉門羹

2019-05-28 05:38世界日報 中新社法國27日電

羅浮宮27日因員工罷工閉館。中新社
羅浮宮27日因員工罷工閉館。中新社
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法國羅浮宮27日因員工罷工，閉門謝客，很多遊客無法進入羅浮宮參觀。羅浮宮方面稱工作人員罷工的理由，是他們的人數已經不足以應對持續增加的遊客量。羅浮宮表示，將會退款給購買27日門票的民眾。

羅浮宮罷工法國
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