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速食店員工在廚房洗泡泡浴！ 網友怒批噁心

2019-05-27 15:15聯合新聞網 綜合報導

美國一間知名連鎖速食店的員工，竟在餐廳廚房的水槽內大洗泡泡浴，遭網友怒批「噁心」...
美國一間知名連鎖速食店的員工，竟在餐廳廚房的水槽內大洗泡泡浴，遭網友怒批「噁心」。Facebook
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很多人會在上班時做點有趣的事情排解煩悶，但若因此罔顧安全和衛生恐怕就不是件好事。美國一間知名速食店的男員工，近日竟將餐廳廚房當成自家浴室，在水槽裡洗泡泡浴，一旁的同事不但未制止，還將過程拍下並上傳網路，引發網友們一陣撻伐。

根據《紐約時報》的報導，美國知名連鎖速食餐廳溫娣漢堡（Wendy’s）近日捲入食品衛生風波。因為佛羅里達州米爾頓市（Milton, Florida）某間分店的男員工，竟然在餐廳廚房的水槽內裝滿泡泡水，並脫去上半身衣物，僅著泳褲泡進水槽之中，儼然把替客人製作餐點的地方當作自家浴缸。

一旁的同事看到後不僅沒有制止，還紛紛拿起手機錄影並跟著起鬨。該名男員工一邊在水槽內泡澡，一邊得意地表示洗泡泡浴一事已經過主管批准，而且水溫剛剛好，非常舒服。後來，他甚至要求其他員工打開噴水器替他清洗胳肢窩，態度十分輕浮。

一名網友在Snapchat上看到了這段由餐廳員工上傳的影片後，覺得相當荒謬，因此將影片分享至Facebook上並表示，「我不建議大家到米爾頓市的溫娣漢堡吃飯」。影片po出至今已有將近100萬人次收看，網友們紛紛留言撻伐員工的舉動，「超噁」、「在場所有員工都應該被開除，餐廳也應該要停業」、「我從現在開始要在家吃飯了」。

事後，溫娣漢堡的行銷總監澄清，公司並沒有批准在廚房洗澡一事，也認為該行為一點也不幽默，目前已將影片中該名男員工解雇，同時承諾會加強員工的教育訓練。而佛羅里達州相關管理單位得知此事後，立刻派人到該速食店進行衛生稽查，確認餐廳衛生無虞，可於28日恢復營業。

速食食安
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