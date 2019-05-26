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東京奧運推這東西遮蔭 網友：看上去真蠢

2019-05-26 21:19香港01 記者歐敬洛／報導

東京都知事小池百合子在現場展示斗笠傘的試製品。 圖擷自Twitter（5/24）
東京都知事小池百合子在現場展示斗笠傘的試製品。 圖擷自Twitter（5/24）
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日本即將在2020年舉行東京奧運，日本夏天以炎熱著稱，為有效消暑防曬，東京都政府日前在記者會上，展示了正在試製的斗笠傘，派發觀眾現場使用。但因實際配戴後感覺「非常有趣」，一下子成為網絡熱話。

東京都知事小池百合子上周五（24日）在記者會上，表示東京都政府將採取措施，協助到場觀眾避免炎日曝曬。小池現場展示政府正在試製的斗笠傘，並預定在大會舉行期間派發使用。

斗笠傘直徑約60厘米，內有吊帶環扣可以固定使用。斗笠傘具有遮擋陽光作用，避免頭部及臉部被直接曝曬，同時有不用兩手撐傘的好處。小池表示：「若男士抗拒在陽光下打傘，可考慮使用這斗笠傘。」

「這是哪來的武士笠？」

不過由於這斗笠傘外形獨特，配戴感覺「非常有趣」，一下子成為網絡熱話。儘管斗笠在部分國家，如在越南頗為流行（斗笠是越南傳統服飾），但在日本僅有部分職業會使用，而且部分有宗教意味。其中「笠地蔵」就是常見頭戴斗笠的地蔵菩薩。

其他如一些僧人會習慣頭戴名為「網代笠」斗笠，把額頭連眼睛也遮蓋起來。而日本時代劇更是經常出現「三度笠」，以武士為形象為人熟識。部分動漫畫甚至會把這當成神秘的標誌，為殺手所用。

網民反應

這就是現代版本的三度笠嗎？

你需要口咬一條草，外加一把刀才完成整套裝扮

真有足輕感

這看上去真蠢，是吧？

東京的「美感」要傳遍世界了

這樣的傘只會在場內阻礙別人造成不便而已......

其中有網民提到斗笠傘會造成不便，原因類似的骨架「放射形」傘，骨架枝堅固容易「篤」中人，頭笠位置更容易傷及別人眼睛。雖未知真實派發的用品會否與試製品一樣，有意前往東京奧運的朋友要注意了。

延伸閱讀：

日本現疑似Banksy塗鴉 東京都政府限時兩周公開展示

日本東京現撐傘老鼠塗鴉 全民競猜是Banksy

文章授權轉載自《香港01》

東京奧運
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