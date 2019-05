搶北極開發資源無窮 俄派破冰船探勘

俄國25日派遣核動力破冰船至北極探勘,外媒分析俄國希望在北極搶得先機,在航運與天然資源獲益。(Photo by Christopher Michel on Flickr under C.C License) 分享 facebook

氣候變遷反讓北極有高開發潛力!俄國25日派遣該國的核子動力破冰艇前往北極探勘。外媒分析,由於近年來氣候變遷導致北極冰層厚度變薄,開發成本降低,因此極圈周遭各國都積極探勘蘊藏豐厚資源的北極,希望能在資源爭奪戰中搶得先機。

根據《歐洲新聞網》報導,俄國派遣的破冰船「烏拉爾」號,船上總共有75名船員,最大可以將3公尺厚的冰層破除,是俄國近年來積極建造的核動力破冰艇。俄國總統普丁希望能2035年前將現有破冰船數量從3艘提升至13艘,其中還要有9艘是核動力。

《歐洲新聞網》提到,由於氣候變遷讓北極冰層變薄,如果能將北極航道打通可改變世界航運現況,巴拿馬、蘇伊士運河的重要性會降低,甚至許多航班還可以避開危險的索馬利亞跟麻六甲海峽。另外,根據美國地質調查局預估,北極的原油含量約4兆桶左右,佔目前未開採能源的22%,這也讓北極周圍各國希望早日佔得先機。

俄國便是很早宣稱擁有北極主權的國家之一,加拿大、挪威與美國都對北極虎視眈眈,連距離較遠的中國也希望插手北極事務。雖然極區國家很早就宣示「扇形原則」,意即極區國家才享有北極主權,但很快遭到各國反對而作罷,因此目前國際對北極的領土歸屬仍有爭議下,人人都有機會。

根據《紐約時報》報導,中國也希望透過在北極佈局增加目前國際影響力,並獲得天然資源開採權。雖然目前根據美國內部觀察,中國在北極前只有科學探勘計畫,不過中國也積極跟冰島等極區國家簽訂協議,讓各國在北極的競爭,隨著融冰增加白熱化。

