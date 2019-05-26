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搶北極開發資源無窮 俄派破冰船探勘

2019-05-26 17:17台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

俄國25日派遣核動力破冰船至北極探勘，外媒分析俄國希望在北極搶得先機，在航運與天...
俄國25日派遣核動力破冰船至北極探勘，外媒分析俄國希望在北極搶得先機，在航運與天然資源獲益。（Photo by Christopher Michel on Flickr under C.C License）
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氣候變遷反讓北極有高開發潛力！俄國25日派遣該國的核子動力破冰艇前往北極探勘。外媒分析，由於近年來氣候變遷導致北極冰層厚度變薄，開發成本降低，因此極圈周遭各國都積極探勘蘊藏豐厚資源的北極，希望能在資源爭奪戰中搶得先機。

根據《歐洲新聞網》報導，俄國派遣的破冰船「烏拉爾」號，船上總共有75名船員，最大可以將3公尺厚的冰層破除，是俄國近年來積極建造的核動力破冰艇。俄國總統普丁希望能2035年前將現有破冰船數量從3艘提升至13艘，其中還要有9艘是核動力。

《歐洲新聞網》提到，由於氣候變遷讓北極冰層變薄，如果能將北極航道打通可改變世界航運現況，巴拿馬、蘇伊士運河的重要性會降低，甚至許多航班還可以避開危險的索馬利亞跟麻六甲海峽。另外，根據美國地質調查局預估，北極的原油含量約4兆桶左右，佔目前未開採能源的22%，這也讓北極周圍各國希望早日佔得先機。

俄國便是很早宣稱擁有北極主權的國家之一，加拿大、挪威與美國都對北極虎視眈眈，連距離較遠的中國也希望插手北極事務。雖然極區國家很早就宣示「扇形原則」，意即極區國家才享有北極主權，但很快遭到各國反對而作罷，因此目前國際對北極的領土歸屬仍有爭議下，人人都有機會。

根據《紐約時報》報導，中國也希望透過在北極佈局增加目前國際影響力，並獲得天然資源開採權。雖然目前根據美國內部觀察，中國在北極前只有科學探勘計畫，不過中國也積極跟冰島等極區國家簽訂協議，讓各國在北極的競爭，隨著融冰增加白熱化。

圖說：俄國25日派遣核動力破冰船至北極探勘，外媒分析俄國希望在北極搶得先機，在航運與天然資源獲益。（Photo by Christopher Michel on Flickr under C.C License）

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北極氣候變遷紐約時報
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