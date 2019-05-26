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全世界最貴的藥…

2019-05-26 03:10聯合報 美聯社

瑞士製藥大廠諾華（Novartis）針對幼兒罕見疾病「脊髓性肌肉萎縮症」的基因療法「Zolgensma」，於24日獲得美國食品藥物管理局（FDA）核准上市，定價高達210萬美元（約合6600萬台幣），為全球最昂貴的藥物。

美聯社
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瑞士基因
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