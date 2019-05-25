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洛基超暖心！男神湯赫度斯頓遇語障粉絲 即轉手語溝通片段瘋傳

2019-05-25 19:50香港01 記者卡洛兒／報導

型男Tom Hiddleston飾演邪神洛基而為人熟悉，但現實中他卻是絕世暖男。...
型男Tom Hiddleston飾演邪神洛基而為人熟悉，但現實中他卻是絕世暖男。（《復仇者聯盟4》劇照）
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在《復仇者聯盟》（Avengers）飾演洛基（Loki）的英國男演員湯赫度斯頓（Tom Hiddleston），現實中不只是迷倒女生的帥氣男神，近日一個舉動更令粉絲們封他為「世界級暖男」。有外國網民在Twitter上載影片，只見Tom在劇院門外遇到等候他的粉絲，當他發現其中一位粉絲有語言障礙時，隨即改用手語溝通，這個窩心影片即在網上瘋傳。

有網民前日（23日）將影片上傳至Twitter，並寫道「湯赫度斯頓用手語跟一位粉絲溝通，他實在太好，我融化了」。從影片可見，當時一班粉絲正等待Tom從倫敦哈羅德品特劇院出來，當身穿純樸便服的Tom離開劇院時，特意上前跟影迷打招呼。其間他發現一位粉絲似乎有語言障礙，遂以英式手語跟對方對話，大意是「你好，我名叫Tom，謝謝你」，其後更搭着該粉絲膊頭合照。雖然只是簡單的小舉動，已令粉絲笑逐顏開。

影片瞬間成為網上熱話，不少網民大讚男神體貼溫柔，「他是現代版文藝復興時代的男人」，亦有人錯重點稱「他着白tee都咁型！」。有粉絲則驚嘆「怎麼連手語都識呀？」、「這個舉動令我更愛他了」。Tom確實有語言天份，據知除了母語英語外，他亦精通意大利語、古希臘語、德語、法語、西班牙語，有粉絲就笑說：「這是他第7種語言呢！」

Tom愛惜粉絲是人盡皆知的事，除了邀合照來者不拒外，當粉絲興奮地將照片放在Twitter分享時，他更會親身轉發回覆，對於粉絲的奇怪要求，更是盡量有求必應，包括深情擁抱、扮鬼扮馬，甚至來一個公主抱都統統照做。曾經有粉絲出席見面會時，向Tom表示當天是自己的生日，Tom二話不說即開金口唱生日歌，氹得粉絲驚喜掩面。

Tom在劇院門外遇到等候他的粉絲，當他發現其中一位粉絲有語言障礙時，隨即改用手語...
Tom在劇院門外遇到等候他的粉絲，當他發現其中一位粉絲有語言障礙時，隨即改用手語溝通，這個窩心影片即在網上瘋傳。圖擷自twitter @hiddlesbb
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文章授權轉載自香港01》

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