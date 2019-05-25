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影／科普影片揭密！溶掉鋁罐外層 內部竟有塑膠膜

2019-05-25 16:56聯合報 記者周辰陽╱即時報導

隨處可見的鋁罐隱藏著一個肉眼看不到的小秘密：內側其實有著一層塑膠內膜，避免碳酸飲料對活性金屬出現腐蝕效應。

YouTube頻道「MEL Science」近日發布一段影像，實驗操作人員用砂紙磨掉可樂罐的外層，接著將拉環拉開，用棍子穿過拉環小孔支撐，然後將罐身泡進燒杯內的管道疏通劑。經過2小時，與管道疏通劑的鹼性成份起反應的鋁被溶解，只剩柔軟有彈性的塑膠內膜裝著可樂。

雖然看似有點可怕，但MEL Science解釋，有這一層塑膠內膜才能確保飲料風味，並免於金屬汙染。《每日郵報》指出，任何高濃度的物質與鋁發生化學反應，都有可能威脅人體骨骼與腦部功能，這一層塑膠內膜則可防止金屬成份進入人體。

根據報導，汽水飲料的氣泡來自二氧化碳氣體，而二氧化碳氣體會在液體溶解成酸，讓碳酸飲料充滿高濃度的酸，像是可樂內的磷酸與果汁的檸檬酸。這些酸性物質一旦直接接觸金屬鋁，就會產生反應將之腐蝕，形成磷酸鋁等鋁化合物與氫氣。高濃度的鋁進入人體就會產生毒性，攝入過量的鋁會導致骨骼與腦部不正常。

美國鋁業協會網站就指出，鋁罐內的塑膠內膜形成飲料與金屬之間的屏障。在過去50多年間，對改善食品與飲料安全有著關鍵作用。專家指出，這一層塑膠內膜占鋁罐極小比率，可以忽略不管，也會在回收前被毀。

YouTube頻道「MEL Science」近日發布一段影像，將外層處理過的鋁罐...
YouTube頻道「MEL Science」近日發布一段影像，將外層處理過的鋁罐泡進管道疏通劑2個小時。隨著鋁被溶解，只剩柔軟有彈性的塑膠內膜裝著可樂。畫面翻攝：LongRoom.com
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