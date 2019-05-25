有片！珠峰攻頂大塞車 3天奪7命

2019-05-25 15:13 世界日報 編譯中心╱綜合24日電



影片來源：YouTube

攻頂之路大塞車的世界第一高峰珠穆朗瑪峰（Mount Everest）再傳三名登山客遇難，使得今年春季登8000公尺以上巨峰的死亡人數達18人，其中珠峰就占了半數，探險隊主辦單位和當局官員24日指出，過去一周內已有至少七人不幸喪生。

由於這個星期珠峰天氣穩定，至少200名登山客和嚮導紛紛把握機會試圖登頂，但由於人數眾多，造成攻頂之路大塞車，CBS報導，自本月16日發生第一起登山意外以來，已有九人在珠峰死亡，其中七人更是近三天發生，他們被迫冒著凍傷和高山症風險排隊，上下山都花了兩到三個小時等待。

往年除非重大雪崩或地震，否則每年罹難人數平均在五人上下。

尼泊爾觀光局發言人艾查理亞告訴法新社：「23日又有兩名印度登山客在珠穆朗瑪峰罹難。」探險隊主辦單位也證實第三名登山客喪命消息。

52歲印度登山客達斯（Kalpana Das）昨天下午在攻頂後的下山途中去世。同時一大群登山客在山頂附近大排長龍嘗試攀頂。

27歲印度登山客巴格旺（Nihal Bagwan）也在攻頂後的回程路上斷氣身亡。另一名65歲奧地利登山客則在珠穆朗瑪峰的北側不幸喪命。

來自印度和美國的兩名登山客22日在珠穆朗瑪峰遇難。上周也有兩名來自印度和愛爾蘭的登山客喪生。

自從1953年紐西蘭登山傳奇希拉瑞爵士（Edmund Hillary）和尼泊爾雪巴人丹增諾蓋（Tenzing Norgay）首次攻頂珠穆朗瑪峰後，尼泊爾的登山活動便成為一項擁有豐厚利潤的觀光產業。