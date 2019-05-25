臉書假用戶激增 半年砍掉34億帳號

2019-05-25 15:12 世界日報 編譯 世界日報 編譯 胡夢瑋 ／綜合24日電



臉書假帳號半年砍掉34億個。 UCD匯入 分享 facebook 社群媒體巨擘臉書23日宣布，去年10月至今年3月移除34億個假帳號，為前六個月的兩倍。幾乎所有假帳號在活躍使用前就被刪除。

美聯社報導，臉書假帳號劇增，多數假帳號在設立數分鐘內即被阻擋。臉書估計每月24億個活躍用戶中，5%為假帳號，約1.19億，比前六個月增加3%-4%。

臉書並表示，去年10月至今年3月期間移除了700萬筆違反仇恨言論政策的貼文、照片及其他內容。

臉書偵測假帳號的工具已進步，但有心者也加強嘗試創造假帳號以散播詐騙郵件、假新聞、不當內容。

臉書雇用數千員工過濾貼文、照片、評論、影片有無違規，有的違規內容靠人工智慧技術揪出。不過人力及人工智慧都會出錯，臉書曾被指控有政治偏見，也曾誤移除「討論」而不是「提倡」種族歧視的貼文。

白宮前科技政策顧問葛許說，臉書如果不更透明，外界無法得知其加強的自動審核機制是否更能防制假資訊。他認為，解決假資訊的長遠辦法是讓政府介入，強迫這些社群平台的運作和終端用戶隱私的保障透明化。

臉書創辦人暨執行長查克柏格曾呼籲政府立法確定哪些內容應該認定為有害。然而，至少在美國，管控言論可能和憲法明定的言論自由衝突。