真人版病嬌！21歲甜美日女多刀刺男 只因「太喜歡他」

2019-05-25 09:53 聯合新聞網 綜合報導



高崗由佳多刀刺傷友人。圖／取自 YouTube 分享 facebook

日本東京新宿區發生一起駭人聽聞的兇殺事件，一名21歲女子高岡由佳突然持刀刺傷男性友人，她供稱殺人原因是「我太喜歡他了，只能殺死他」，並說殺死男子後，她也打算自殺，目前警方正以感情糾紛方向偵辦。網友直呼是「真人版病嬌」，推測應是精神狀況有問題。

根據日媒《ANN NEWS》報導，日本東京新宿區23日下午4點發生一起兇殺案，高岡由佳當日在家中，突然持菜刀刺殺熟識的男性友人，甚至猛刺多刀，男子身受重傷後逃走報警求救，目擊者指出，案件發生後高崗由佳呆呆地站在公寓門口等待，警方到場抓人時，她也沒有任何抵抗。

不只如此，高崗由佳坐上警車後，甚至還面帶笑容，看似精神狀況不穩。高岡由佳向警方供稱，「因為太喜歡他了，我沒有辦法，我只能殺死他」，還說「把他殺掉之後，我也要去死，所以才拿菜刀殺他」。

警方指出，該名男子身受重傷，目前仍未脫離險境，高崗由佳則已被逮補，依照殺人未遂罪名送辦。目前全案正依感情糾紛方向偵辦。

該案件引發日本網友熱議，有網友表示「是真人版的病嬌」、「眼神很可怕」、「感覺精神出問題」。病嬌一詞是由病態與嬌羞兩詞構成，意指人物處於精神疾病下與他人發展出愛情的樣子。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )