SpaceX送60枚衛星上太空 為衛星網路布局

2019-05-24 14:51 中央社 綜合外電報導



太空探索科技公司（SpaceX）的「獵鷹9號」（Falcon 9）火箭升空。 路透社 分享 facebook

美國億萬富豪馬斯克的太空探索科技公司（SpaceX）今天發射火箭，將提供衛星網路服務星鏈計畫中的首批60枚衛星送上太空，未來將發射1萬2000枚衛星從太空提供網路服務。

SpaceX其中一枚火箭獵鷹9號（Falcon 9），在當地時間晚間10時30分左右，從佛羅里達州卡納維爾角（Cape Canaveral）升空。

火箭第2截升空後1小時，在距離地球440公里的高空釋放衛星，然後推進器會將這些衛星送到離地表550公里的軌道上運行。

這樣的高度略高於國際太空站（ISS），但遠低於多數的地球衛星。最高的地球衛星位在距離地球3萬6000公里的地球同步軌道上。

這次的發射原訂在上週進行，但第一次因為遭遇強風而延後，再來則是因為軟體需要升級。

馬斯克（Elon Musk）的公司SpaceX發射火箭的能力，在民間太空競賽中領先群雄，現正放眼搶佔未來太空網路市場的大餅。

這次發射讓SpaceX與競爭對手OneWeb成為太空網路先驅，但遠遠領先亞馬遜（Amazon）創辦人兼執行長貝佐斯（Jeff Bezos）的心血結晶古柏計畫（ProjectKuiper）。

每枚衛星重量僅227公斤，在西雅圖附近的雷孟（Redmond）室內製造。

還要經過十幾次發射，將投入的800枚衛星啟動，星鏈計畫（Starlink）便可以開始運作。

馬斯克表示，SpaceX將會在今年稍晚或是明年開始接觸客戶，每年將發射2000枚衛星，終極目標是要讓1萬2000枚衛星進入軌道。