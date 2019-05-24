66歲普亭又當爸？傳緋聞女友生雙胞胎男嬰

2019-05-24 14:24 世界日報 編譯中心╱綜合23日電



俄羅斯總統普亭傳出已經與緋聞女友秘密完婚。圖／世界日報提供 分享 facebook

俄羅斯總統普亭與前妻路得米拉2013年6月離婚後，傳出已經與緋聞女友、前奧運體操冠軍卡巴耶娃（Alina Kabaeva）秘密完婚，如今更有俄羅斯媒體報導，卡巴耶娃上月在莫斯科的醫院產下一對雙胞胎男嬰，醫院現場出現大批聯邦安全局人員，甚至一度清場。

與俄羅斯情報單位關係良好的記者肯恩夫指出，36歲的卡巴耶娃以剖腹方式，在莫斯科一家VIP醫院生下一對男嬰，主治醫生來自義大利。為了確保卡巴耶娃的安全，醫院更是在她生產之前，就有大批聯邦安全局人員進駐進行清場以及檢查。

卡巴耶娃生產的消息最初是由新聞網站「Dom2Life」報導。該網站的老闆卡爾馬諾（Alexander Karmanov）和普亭的老友羅滕堡（Arkady Rotenbur）關係良好。

66歲的普亭已有兩個女兒，他2013年宣布離婚後至今仍然單身。而卡巴耶娃是前俄羅斯韻律體操運動員，2004年贏得雅典奧運金牌。

普亭與卡巴耶娃早在2008年就傳出緋聞，這段婚外情已是莫斯科政壇公開的秘密，但克里姆林宮以及卡巴耶娃皆未對外確認兩人關係。

普亭離婚後，卡巴耶娃出席公開場合時多次都被發現手上戴著婚戒，外界猜測她與普亭可能已經完婚。