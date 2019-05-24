親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

誰準點車？誰開倒車？六都社宅興建進度大評比

高雄該不該蓋新機場？航空業者激辯兩大關鍵

66歲普亭又當爸？傳緋聞女友生雙胞胎男嬰

2019-05-24 14:24世界日報 編譯中心╱綜合23日電

俄羅斯總統普亭傳出已經與緋聞女友秘密完婚。圖／世界日報提供
俄羅斯總統普亭傳出已經與緋聞女友秘密完婚。圖／世界日報提供
分享

俄羅斯總統普亭與前妻路得米拉2013年6月離婚後，傳出已經與緋聞女友、前奧運體操冠軍卡巴耶娃（Alina Kabaeva）秘密完婚，如今更有俄羅斯媒體報導，卡巴耶娃上月在莫斯科的醫院產下一對雙胞胎男嬰，醫院現場出現大批聯邦安全局人員，甚至一度清場。

與俄羅斯情報單位關係良好的記者肯恩夫指出，36歲的卡巴耶娃以剖腹方式，在莫斯科一家VIP醫院生下一對男嬰，主治醫生來自義大利。為了確保卡巴耶娃的安全，醫院更是在她生產之前，就有大批聯邦安全局人員進駐進行清場以及檢查。

卡巴耶娃生產的消息最初是由新聞網站「Dom2Life」報導。該網站的老闆卡爾馬諾（Alexander Karmanov）和普亭的老友羅滕堡（Arkady Rotenbur）關係良好。

66歲的普亭已有兩個女兒，他2013年宣布離婚後至今仍然單身。而卡巴耶娃是前俄羅斯韻律體操運動員，2004年贏得雅典奧運金牌。

普亭與卡巴耶娃早在2008年就傳出緋聞，這段婚外情已是莫斯科政壇公開的秘密，但克里姆林宮以及卡巴耶娃皆未對外確認兩人關係。

普亭離婚後，卡巴耶娃出席公開場合時多次都被發現手上戴著婚戒，外界猜測她與普亭可能已經完婚。

普亭俄羅斯莫斯科

相關新聞

聖母峰「塞車」：登山搶攻頂堵山路，3人衰竭死

2019-05-24 12:35

日本最慘「垃圾島」悲歌：瀨戶內海污染「豐島產廢事件」

2019-05-24 08:38

腦袋越大顆越聰明？研究：可能變成雙面刃

2019-05-24 13:59

澳洲兄弟遭飛躍旗魚攻擊 重傷送醫

2019-05-23 22:17

電扶梯站單邊習慣難改 日本鐵道公司苦惱

2019-05-23 16:40

英4青少年砸爛花25年製成鐵道模型 高齡創作者們哀嚎

2019-05-23 16:00

中美登月鬥法！美打輸背面探測戰 卻準備9年後「占領」

2019-05-23 11:00

日本開放外勞 多數日企業仍無意願雇用

2019-05-23 10:45

研究發現對80歲以上的年長者來說 生氣比悲傷更傷身

2019-05-20 16:07

全球僅剩3隻 稀有斑鱉快絕種

2019-04-15 21:38
看更多

熱門文章

川普：美中貿易戰很快會落幕

2019-05-24 06:33

英4青少年砸爛花25年製成鐵道模型 高齡創作者們哀嚎

2019-05-23 16:00

貿易戰擴大 美原油跌破60美元、道瓊一度跌400點

2019-05-23 21:36

又搬出另一武器 美政府擬對本幣幣值低估國家加徵關稅

2019-05-24 09:31

川普表示 華為可能納入與中國達成的貿易協議

2019-05-24 06:30

華為在美國遭折磨 為什麼蘋果也會喊痛？

2019-05-23 17:14

王毅：如果美方選擇極限施壓 中方堅決奉陪到底

2019-05-23 17:05

中美會不會恢復談判？大陸外交部、商務部這樣回應

2019-05-23 17:12

中美登月鬥法！美打輸背面探測戰 卻準備9年後「占領」

2019-05-23 11:00

輸到脫褲！印度國大黨黨魁拉胡爾甘地 丟掉老巢

2019-05-23 20:57

「絕不能被當成垃圾」菲律賓硬起來把加拿大垃圾趕回去

2019-05-23 18:27

數位鐵幕來臨 彭博：貿易戰最能挨打的才是贏家

2019-05-24 02:50

澳洲兄弟遭飛躍旗魚攻擊 重傷送醫

2019-05-23 22:17

華為爭議 川普：可在美中貿易協議中解決

2019-05-24 05:49

電扶梯站單邊習慣難改 日本鐵道公司苦惱

2019-05-23 16:40

Panasonic、東芝 恢復出貨華為

2019-05-24 02:51

影／陸客進來沒發大財 尼泊爾禁支付寶微信支付

2019-05-23 18:01

不甩圍堵…華為推自製新晶片

2019-05-24 02:50

華為任正非放話：只做第一 不做第二

2019-05-24 02:50

當年在蘋果快破產時加入...庫克跟畢業生談人生選擇：別浪費時間回答有解答的問題

2019-05-24 10:14

印度總理大勝連任 甘地家族少主落選

2019-05-23 22:48

WHA雖拒台灣 全會首度引憲章籲勿排他

2019-05-23 20:05

貿易戰從陸撤退 台商對美國詢問度變高了

2019-05-23 16:46

以後將沒有電商…全家會長從亞馬遜、阿里巴巴轉型，看台灣超商如何對抗市場萎縮

2019-05-24 09:37

川普又有新戰局 民主黨要發動彈劾

2019-05-23 16:53

捨尊嚴拿日皇招待 安倍為這事...甘願成「川普的寵物」？

2019-05-24 11:00

日韓外長會談氣氛惡劣 日方罕見當面抗議

2019-05-24 07:37

道瓊跌近300點 市場憂心美中貿易對峙加劇拖累全球經濟

2019-05-24 07:14

華為稱沒和中國政府合作 美國務卿蓬佩奧：騙人

2019-05-23 22:57

Panasonic官方回應：未違反美國法令下繼續與華為貿易

2019-05-23 21:20

美商務部：要對故意貶值的國家實施平衡稅

2019-05-24 07:57

涉違反美國禁令 13中國企業及個人遭制裁

2019-05-23 16:21

美再對陸加3千億美元商品關稅？ 考慮30天

2019-05-24 00:05

川普會民主黨領袖 3分鐘怒走人

2019-05-24 01:09

美眾院議長：彈劾川普時機未成熟

2019-05-24 05:26

華為禍不單行 副董徐直軍被控竊密

2019-05-23 14:42

戴姆勒CEO柴榷 將退休

2019-05-23 00:12

影／父載女兒自助加油 靜電引爆現場一片火海

2019-05-24 13:33

中美貿易對峙升高 中國反美宣傳持續進行

2019-05-23 15:22

女嬰腦死器捐救3人 醫護列隊唱《奇異恩典》送別

2019-05-23 18:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top