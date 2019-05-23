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英4青少年砸爛花25年製成鐵道模型 高齡創作者們哀嚎

2019-05-23 16:00聯合新聞網 綜合報導

4名青少年肆無忌憚地破壞火車模型場景展，老爺爺們辛苦25年組裝的火車模型瞬間成泡...
4名青少年肆無忌憚地破壞火車模型場景展，老爺爺們辛苦25年組裝的火車模型瞬間成泡影。圖／翻攝自BBC
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為了打造出理想的作品，必須付出漫長的時間與心血，也讓人格外珍惜。日前，英國一群高齡的鐵道愛好者，正歡喜地在一間學校舉辦火車模型場景展覽。沒想到，投資的傑作在展覽前被4名未成年破壞殆盡，讓70歲的爺爺痛哭哀嘆「我們不再有那麼多時間可以重組模型了」。

據《BBC》報導，事件發生於19日下午，在英國林肯郡史丹佛維蘭學院（Welland Academy），一群火車模型愛好者原本興高采烈地要展出，歷經25年的作品Helmthwaite and Chapel Lane以及其他相關模型場景，但四名青少年突然闖進會場，並把現場的模型通通砸爛，導致他們多年的心血被毀於一旦。

70歲的模型俱樂部會長戴維斯（Peter Davies）感慨，許多愛好鐵道的夥伴和他自己現今均年事已高，可能無法再製作出如此精細的模型。他還補充「把模型組裝在一起需要好幾年，以我的作品為例，有些已準備了10年」。

此消息一曝光後，外界陸續湧入許多捐款，希望能協助這群鐵道愛好者，重新製作帥氣的鐵道模型場景。而闖禍的4名年輕人也因涉嫌入室盜竊和刑事犯罪被逮捕，但在上週六獲准有條件保釋，全案詳情有待進一步調查確認。

鐵道迷英國

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