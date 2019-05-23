違反公約排放大量非法氣體 科學家指中國是元凶

2019-05-23 10:40 中央社 巴黎22日綜合外電報導



科學家今天表示，中國東北部的工廠違反國際條約，排出大量會破壞臭氧層且不易消失的氣體至大氣層。

法新社報導，這項刊登於「自然」（Nature）期刊的研究指出，中國東北從2013年開始排放禁用的一氟三氯甲烷（CFC-11），每年排放量增加約7000噸。

英國布里斯托大學（University of Bristol）大氣化學家、研究報告第一作者芮格比（Matt Rigby）說：「氟氯碳化物是破壞平流層臭氧的罪魁禍首，這裡的臭氧保護我們免受太陽的紫外線輻射。」

CFC-11在1970和1980年代廣泛使用，當作製冷劑和泡沫隔熱材料。

1987年簽訂的蒙特婁議定書（Montreal Protocol）嚴禁使用氟氯碳化物與其他工業噴霧劑，這些化學物質會分解位於地表上方10至40公里處的平流層臭氧。

這項禁令開始執行後，全球CFC-11濃度穩定下降，直到大約2012年開始出現變化。

去年，科學家震驚地發現濃度下降速度從2013年到2017年減緩一半，找到的種種證據指向東亞，但是無法鎖定確切來源。

研究團隊在南韓與日本設立監測站，發現從中國飄洋過海而來的CFC-11氣體。他們亦透過電腦模擬，證實這些分子的來源地。

研究另一主要作者國立慶北大學（KyungpookNational University）朴順揚（Sunyoung Park，音譯）表示：「我們的測量顯示，源自中國工業區的空氣汙染量『飆升』。」

澳洲廣播公司（ABC）報導，芮格比說：「我們在靠近山東省和河北省的地方發現熱點。」

布里斯托大學博士後研究員威斯登（Luke Western）進一步說：「我們沒有發現日本、朝鮮半島或任何其他國家的排放量上升的證據。」