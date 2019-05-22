首爾國際食品展 台灣館參展創新高

2019-05-22 18:45 中央社 京畿道高陽22日專電



2019年首爾國際食品展21日至24日在京畿道高陽市一山西區韓國國際展覽中心舉行4天，台灣館中參展的可口餅乾點心和高梁茶酒等使欲品嚐一口的訪客大排長龍。

台灣館位在韓國國際展覽中心（Korea Int'lExhibition Center, KINTEX）第4館國家館區入口處，展出面積315平方公尺，共35個攤位，是近年來最大參展面積。

今年聯合國內糖果餅乾、冷凍食品、飲料等3家公會組團，以及北中南31家食品出口業者共襄盛舉，包含持續耕耘韓國市場的允偉、奇巧、三叔公、日正等大廠，以及首次前來開發韓國市場的家田、歐典、奇華、卜立、嘉裕正、東鄉、愛力等品牌。

台灣館展出冷凍水產、冷凍水產調理食品、台灣茶、酒、各式休閒飲品及珍珠奶茶原料、各式休閒食品及特色糕餅、麵食穀類、有機食品等產品，呈現台灣食品產業豐富多元的一面。

台灣館是由經濟部國際貿易局和中華民國對外貿易發展協會共同籌組，已連續15年支援大韓貿易投資振興公社（KOTRA）主辦的首爾國際食品展（SEOUL FOOD2019）。

根據外貿協會的資料，南韓是台灣食品第7大出口市場，世界第11大經濟體，人口約5100萬，70%的食品仰賴進口，自歐、美、泰、中國等地大量進口畜禽肉乳製品、泡菜、新鮮蔬果、水產品、酒類、巧克力、堅果、大宗雜糧等。

南韓年輕消費者勇於接受飲食新品及傾向多樣化消費，近來有大型企業將業務版圖拓展至進口零食，促使進口食品銷售進一步成長。但台灣和南韓的食品貿易仍是進口大於出口。

根據農業委員會的統計，2018年台灣輸韓主要食品的出口值是2.04億美元（約新台幣64億1328萬元），較前一年成長5.9%，其中以烘製糕餅、冷凍水產品、芒果、茶酒飲料為主。2018年自南韓進口食品為2.96億美元，年成長2.1%，以烘製糕餅、酒類、麵食、白菜、甘藍、水梨、高麗蔘為主。