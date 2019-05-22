美法3科學家 獲邵逸夫獎

2019-05-22 16:38 世界日報 香港新聞組／香港22日電



影片來源：臉書

第16屆邵逸夫獎基金會21日在港公布2019年度邵逸夫獎獲獎名單，來自美國和法國的3位科學家分獲天文學、生命科學與醫學、數學科學3個獎項，每項獎金為120萬美元，頒獎典禮定於今年9月25日在香港舉行。

本年度邵逸夫天文學獎頒予美國加州理工學院物理學講座教授愛德華．史東（Edward Carroll Stone），以表彰他領導旅行者項目。旅行者項目在過去40年間改變了人類對4顆巨行星和外太陽系的理解，開展了探索星際空間的任務。

生命科學與醫學獎頒予康乃爾大學威爾康乃爾醫科研究生院教授瑪麗亞．傑辛（Maria Jasin），以表彰她證明脫氧核糖核酸（DNA）中定點雙鏈斷裂會刺激哺乳動物細胞的基因重組，這對遺傳病治療的發展十分重要。

數學科學獎頒予法國索邦大學數學教授米歇爾．塔拉格蘭（Michel Talagrand），以表彰他研究集中不等式、隨機過程的上確界和自旋玻璃的嚴謹結果，對概率和高維幾何作出深遠的貢獻。

邵逸夫獎理事會主席、評審會副主席楊綱凱在21日的記者會上介紹，邵逸夫獎為國際性獎項，以表彰在學術、科學研究或應用上獲得突破性成果、以及該成果對人類生活產生深遠影響的科學家。

3科學家獲邵逸夫獎 香港中國通訊社 分享 facebook

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