MeToo運動後 60%男主管不敢與女員工單獨會面

2019-05-22 14:58 世界日報 編譯組╱矽谷21日電



不再和女同事共進晚餐，搭飛機時不坐在女同事旁，訂房時和女同事訂不同樓層，避免和女同事單獨會面。在反性騷擾的「#我也是」（#MeToo）運動時代，華爾街男性漸漸如此自保。圖為示意圖，非當事人。路透社 分享 facebook 美國爆發MeToo運動以來，越來越多女性敢於揭露她們在職場遭受性騷擾的經歷。這種情況明顯地導致男性主管不敢與女員工單獨見面，包括一對一地開會。女權運動組織因此指出，男主管不與女員工會面已造成女性升職的新阻礙，直接導致她們失去升職的機會。

由臉書營運長桑德柏格(Sheryl Sangberg)所創辦的「LeanIn組織」公布的一項調查結果顯示，全美60%的公司男主管不敢與女員工單獨見面，包括不敢與女員工一對一地開會，不敢與女員工單獨出差公幹，不敢與女員工單獨到餐館吃工作餐。

調查發現，男主管擔心當他們與女員工單獨見面被人看到時，會引起誤會和猜測。因此為了保護自己的形象，索性不再與女員工單獨開會和出差。

桑德柏格接受CNBC訪問時說，男主管不敢與女員工單獨見面的情況越來越嚴重，過去一年增加了33%。調查又發現，男主管也不敢擔任女員工的導師，特別是少數族裔的女員工。但是任何員工要升職，不可能不與上司或主管作單獨開會進行了解。女員工失去與主管單獨開會的機會，連帶升職的機會也失去。

她說：「男主管和女員工應該可以一起開會、出差和上館子。兩人去吃晚飯只要在公眾場合就沒有問題。」「一家公司之內，如果男主管全面避免與女員工碰頭，職場會變得更可怕，公司文化會變得更男性化。」