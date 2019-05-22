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瞳孔驚見「鬼影般白光」生活照揭女童患癌 醫生：眼有白點要注意

2019-05-22 15:27香港01 記者李福源報導

澳洲昆士蘭省女子佩倫早前為5歲女兒伊莎貝爾（Isabelle）拍照，發現女兒其中...
澳洲昆士蘭省女子佩倫早前為5歲女兒伊莎貝爾（Isabelle）拍照，發現女兒其中一隻眼睛的瞳孔發出「鬼影般的白光」，求醫後確診伊莎貝爾患上了視網膜母細胞瘤，要摘去眼球保命。圖／翻攝自澳洲7news
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澳洲昆士蘭省女子佩倫（Kellie Perren）早前為5歲女兒伊莎貝爾（Isabelle）拍照，發現愛女其中一隻眼睛的瞳孔發出「鬼影般的白光」，求醫後確診伊莎貝爾患上了視網膜母細胞瘤（Retinoblastoma），要摘去眼球保命。

伊莎貝爾的一些舊照片也可見到她左眼有一點白光，但平日難以察覺。佩倫說：「我無法解釋，我一直問其他人能否看到（白光），但沒有人看到。那情形就像有一隻鬼魂很快飄過般，令你無法仔細看清楚。」

伊莎貝爾患上的視網膜母細胞瘤是一種極具侵略性的眼癌，通常發生在5歲以下的幼童身上。佩倫表示，希望愛女的經歷能提醒其他父母，要不時檢查子女的眼睛，事關她起初發現女兒瞳孔異常時，還以為只是自己反應過度。

閃光燈可以「照亮」腫瘤

這種眼疾經常被忽視且難以察覺，然而相機的閃光燈可以「照亮」腫瘤，令眼癌無所遁形，醫生曼斯柏格（Ginni Mansberg）形容「那是目前最常見的確診方式」。

曼斯柏格指出，「Google醫生」對於察覺這種病的早期徵兆很有用，「不少母親會在Google上搜尋為何子女一隻眼睛經常在閃光燈下出現白點，從而促使她們及早帶子女求醫。和所有癌症一樣，這種病愈早接受診斷，治療的效果就越理想」。

曼斯柏格解釋，視網膜母細胞瘤多數是遺傳的，父母的基因可能有變異但沒有顯現卻傳給了子女，「伊莎貝爾比起一般患病的年紀要大一點。如果家長經常發現子女在照片中的一隻眼睛變紅眼，另一隻眼卻沒有就要提高警覺」。

延伸閱讀：

周五心意-女童身肺長膿瘡-獲助做測試始確診超級罕見病

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文章授權轉載自《香港01》

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