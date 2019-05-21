NASA太空人履歷媲美「英雄」 打趴世界99%的天才

2019-05-21 21:56 聯合新聞網 綜合報導



2017年太空人候選隊的12名成員。圖擷自／NASA 分享 facebook

2017年川普曾簽署一道命令，要求美國航空暨太空總署（NASA）準備再次將太空人送上月球，因此「2024重返月球計劃」正式啟動。近日NASA主動公布一名韓裔太空人資訊，揭示他即有可能是第一批在2024登陸月球的成員之一，隨著該名韓裔太空人的超強背景曝光，讓許多網友看傻了眼，因為與他一同入選2017年太空人候選隊的12名，每個人都是菁英中的菁英。

由NASA公布的資料來看，首位被預告2024可能踏上月球的韓裔強尼（Jonny Kim），過去曾代表美軍的海豹特種部隊，完成100多次的行動，獲得許多獎章，並在退伍後取得聖地亞哥數學學位、哈佛醫學博士學位，在2017年6月被NASA選中時，強尼是麻省總醫院（Partners Healthcare）的住院醫師。

同樣入選的2017年太空人候選隊成員，還有其餘學、經歷都超乎常人的11名菁英。有網友感嘆道，這些人的資歷不只是令人驚訝，根本都是精英中的精英，「不但要是天才，還要文武全才」、「根本每個都是漫威英雄候補」、「每一個都可以寫段故事變成超級英雄」、「隨便一個人的頭銜就是世界上99%人一輩子都到達不了的目標」、「麻省理工學院的學位竟然變成基本門檻」。

凱拉（Kayla Barron）

在2010年畢業於美國海軍學院，取得系統工程學士學位，爾後又獲得劍橋大學核工碩士學位，作為潛艇作戰官，凱拉是美國第一批潛艇任務女兵。

澤娜（Zena Cardman）

在2017年取得生物學士和海洋科學碩士。她的研究重點是地下環境中的微生物，有過豐富的實地經驗，其中包括多次南極探險，在科學家和船員的研究船上工作，執行過NASA的模擬任務。2017年她被選中時，是賓州大學的國家科學基金會研究員。

拉賈（Raja Chari）

於1999年畢業於美國空軍學院，為美國空軍上校與F35測試部隊指揮官，具有空氣動力學學士、工程科學學士，與麻省理工學院的航空與太空碩士，更曾獲得伊拉克戰役獎章。

馬修（Matthew Dominick）

為美國海軍中校，亦為雷根號航空母艦美軍第115攻擊戰鬥機中隊指揮官，畢業於聖地牙哥大學電氣工程學士、海軍研究學院系統工程碩士，他飛過28架飛機、400次航母著陸經驗，並在61次戰鬥任務中有超過1600小時的飛行時數。

鮑伯（Bob Hines）

擁有波士頓大學航空工程學士、阿拉巴馬大學獲得航空工程碩士，曾於美國空軍和空軍預備役服役18年，在41種不同類型的飛機上累計飛行時間超過3500小時，並已飛行76次戰鬥任務，且入選前是NASA的試飛員。

沃倫（Warren Hoburg）

是麻省理工學院的航空航天學士，加州大學的電子工程和計算機科學博士，入選前他正在麻省理工學院領導一個研究小組，曾兩次獲得航空航天教學獎，以表彰他在麻省理工學院的優秀教學。同時沃倫也是一名私人飛行員，擁有廣泛的荒野搜救經驗。

傑斯米（Jasmin Moghbeli）

為伊朗裔美國海軍陸戰隊試飛員，在麻省理工學院獲得航空工程學士，之後在海軍研究學院獲得碩士學位。傑斯米還是美國海軍試飛員學校的傑出畢業生，累計飛行時間超過1,600小時，執行任務150次，個人就獲得四枚航空獎章。

蘿拉（Loral O'Hara）

在堪薩斯大學獲得航空工程學士，在普渡大學獲得碩士學位。拿下2008年國家科學基金會的研究生獎學金，並在學時期就參加了NASA的實習計劃。

法蘭克（Frank Rubio）

畢業於美國軍事學院，也擁有醫學博士學位。在上醫學院之前，他是直升機飛行員，飛行時間超過1100小時，執行任務範圍包含在阿富汗和伊拉克等戰地，他服務超過10個特種部隊小組。

潔西卡（Jessica Watkins）

具有地質與環境科學學士，並在加州大學獲得地質學博士學位。潔西卡過去是火星科學實驗室火星車好奇號的合作者。