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東京推防電車之狼App 下載次數破23萬

2019-05-21 20:08中央社 東京21日綜合外電報導

東京警方推出一款用來嚇阻電車痴漢伸出狼爪的手機應用程式（App），已成為日本熱門話題。日本都市通勤時間電車擁擠，衍生女性長期飽受性騷擾問題。

一名日本警官表示，這個App已經被下載超過23萬7000次，這個紀錄對公家單位推出的App來說，是「非比尋常的高」。

人們遇到性騷擾事件時，只要開啟東京都警視廳開發的一款App「數位警察」（Digi Police），手機會發出最大音量的「請住手」來嚇阻痴漢，或是以全屏螢幕的求救字樣顯示「有痴漢，請幫我」。

警方告訴法新社：「歸功於它大受歡迎，下載次數每月約增加一萬次。」

警方表示，有些受害者在當下情境因驚嚇過度喊不出聲，但若是透過這個App顯示求救訊息，「儘管受害者不發出聲音，也能讓周遭的人意識到有人需要幫助」。

根據東京都警視廳統計，2017年東京電車和地鐵車廂內，通報近900件性騷擾案件。

警方指出：「這個數字只是冰山一角。」許多受害者選擇默不吭聲，沒有出面揭發。

伸狼爪的痴漢將面臨6個月有期徒刑，或遭罰高達50萬日圓（約新台幣14萬3000元）罰金。若是使用暴力或威脅，可判處高達10年徒刑。

東京都警視廳於2017年低調推出免費的「數位警察」（Digi Police）App，希望協助遏阻可能發生的痴漢行為。

東京性騷擾

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