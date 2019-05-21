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為生態永續發展 孟加拉禁捕魚65日

2019-05-21 14:57台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

「如果不間斷的捕魚，我們的資源將很快耗盡！」孟加拉20日宣布，全國將禁止捕魚65天，讓該國多數逢繁殖季的魚類有機會生長，雖然該國國內漁民反彈聲浪很大，不過該國漁牧部長卡蘇表示，如果現在不禁，他們賴以為生的漁業將很快消失，且很難再回復。過去菲律賓也曾為永續經營緣故，一度將觀光景點長灘島暫時關閉。

根據《BBC》報導，孟加拉宣布，從20日開始到7月23日為該國禁捕魚的時間，而且無論是內陸河流捕魚還是外海捕魚通通禁止，該國政府表示，他們的海巡隊也會在海岸巡邏，確保每艘漁船都會遵守禁令。雖然該國過去曾有短期、局部性的禁漁令，不過這次範圍擴及全國倒是首次。

不過這引發該國漁民反對，上千名漁民抗議政府影響他們的生計，當地的漁業協會也希望政府可以重新評估，該計畫對經濟造成的影響。根據《東北報》報導，該國生產的鰣魚是當地居民的主食之一，孟加拉每年的鰣魚產量佔世界60%，總產值預估有20億美金。不過近年來由於濫捕，鰣魚也有產量下跌的趨勢。

孟加拉政府還計畫，從今年開始每年都要執行此禁令。不過《東北報》也提到，以往禁令施行效果並不佳，因此這波禁令最後的執行力會如何，有待觀察。

根據《Skift旅遊網》報導，菲律賓近年來由於環境問題，也開始對一些熱門觀光島嶼進行一段時間的旅遊禁令。過多遊客擠在小島上讓當地的環境受到很大衝擊，菲律賓的長灘島也曾因此關閉一段時間，最後生態恢復成效甚佳。各國為了永續發展，都開始嘗試禁漁、禁旅遊等政策，給大自然喘息的空間。

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孟加拉漁民菲律賓

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