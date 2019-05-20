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幫畢業生還學貸的他身家50億 全球最富有非裔之一

2019-05-20 17:03世界日報 編譯郭宣含╱綜合19日電

私募基金投資家史密斯身家50億元，是最富有的非洲裔之一。 美聯社
私募基金投資家史密斯身家50億元，是最富有的非洲裔之一。 美聯社
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私募基金投資家史密斯(Robert Smith)19日在莫爾豪斯學院(Morehouse College)畢業典禮致詞時，贈送畢業生「大禮」將他們的學貸全數繳清。

史密斯是全球最富裕的非洲裔之一，也是美國最富有的非裔。根據「非裔企業」(Black Enterprise) 雜誌，他在2019年的淨資產上看50億元。

他就讀康乃爾大學(Cornell University)，之後在哥倫比亞大學商學院(Columbia`s School of Business)取得工商管理碩士。

史密斯的身家財富多從他的Vista Equity Partners公司累積而來。根據「華盛頓郵報」，他極度保持低調，他雖擔任該公司主席與執行長但官網卻不見他的照片。

他19日在莫爾豪斯學院發表畢業典禮演說並接收榮譽學位，接著他告訴2019年畢業班學生，他將為他們累積的學債埋單。他送給2019年畢業班的禮物並非小數字，這屆學生總學貸約為4000萬元。

史密斯宣布此消息後，觀眾不敢置信並為此歡呼。他下台後表示，他相信本畢業班能讓這筆費用值回票價，他也期待未來每個畢業生都能擁有相同的立足機會。

許多網友在推特回應他的善舉，並稱他為典範。一名網友表示：「這是黑人善用財富、地位與權力的小小示範。」另一名網友則表示：「試想若每位億萬富豪都這麼做，選間學校減去整個世代的負擔。做得好史密斯。」

這並非史密斯首次善舉，他在2016年捐出2000萬元給非裔美國人博物館(African American Museum)，僅次於非裔天后歐普拉．溫芙蕾(Oprah Winfrey)2100萬元的善款。

史密斯2016年身價估為25億元，他也是紐約卡內基音樂廳(Carnegie Hall)首位非裔、非紐約客的主席。此後他又累積額外25億元的身家，據信他3月身價已達50億元。

畢業典禮

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