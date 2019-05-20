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英國女王要找社群小編 不看學歷年薪破百萬

2019-05-20 14:53聯合新聞網 綜合報導

英國女王伊莉莎白二世。歐新社
英國女王伊莉莎白二世。歐新社
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網路時代來臨，發展出許多新型職業，尤其當今社群媒體快速崛起，社群經營變得越來越受重視，假如你擅長經營Facebook、Instagram和Twitter等社群，現在有機會到白金漢宮工作。

近日英國皇室發出最新徵人啟事，要尋找一位「數位傳播專員」（Digital Communications Officer），主要工作內容是協助英國女王經營社群媒體，讓英國女王以各種不同姿態出現在全世界民眾的眼中，以及撰寫專欄、更新皇室最新消息，讓全世界持續關注皇室成員動態。

皇室公告指出，擔任英國女王伊莉莎白二世的數位傳播專員，除了經營社群帳號與專屬網站等，還能參與皇室成員的國際活動，例如：頒獎典禮、皇室婚禮、國際訪問等，因此撰寫的內容十分重要，它具有一定程度的影響力，「這份工作最大的回報在於，對你未來聲譽會有所提升，以及你的作品有機會被全世界看見。」

根據皇室公告，人才要求並無學歷限制，僅要求「受過良好教育」，但需有成功經營社群的經驗以及分析網路流量、數據的能力、最好曾在知名公司任職，攝影技術以及產製影音的能力也是必須的，工作待遇部分，年薪至少3萬英鎊（約台幣120萬元），可以依照相關經驗再調整，上班時間為周一至周五，共37.5小時，提供免費午餐、滿六個月後享15%的退休金計畫以及每年33天帶薪年假，這份職缺將在5月26日截止，詳請可上網站查詢。

英國皇室女王伊莉莎白二世Facebook

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