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種族歧視惹爭議 歐洲歌唱賽爆氣

2019-05-19 17:04台灣醒報 記者施養正╱台北報導

歐洲歌唱大賽落幕，流行天后瑪丹娜表演引發種族爭議。（photo on歐洲歌唱大賽...
歐洲歌唱大賽落幕，流行天后瑪丹娜表演引發種族爭議。（photo on歐洲歌唱大賽官網）
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流行天后瑪丹娜19日應邀擔任「歐洲歌唱大賽」表演嘉賓，但過程中瑪丹娜的舞者們將以色列巴勒斯坦旗幟同時穿上身，引爆種族爭議。此外，本次大賽於以色列大城特拉維夫舉行，因此有巴勒斯坦人民在當地進行抵制行動，他們認為以色列當局試圖透過這項比賽，轉移眾人目光，把特拉維夫刻劃成一座「自由之城」。

瑪丹娜表演踩種族底線

據《德國之聲》報導，25歲的荷蘭歌手鄧肯．勞倫斯以一首琅琅上口的民謠《Arcade》擊敗賽前同樣被看好的義大利歌手馬穆德及其他24位唱將，在以色列特拉維夫舉行的歐洲歌唱大賽奪下冠軍，對此勞倫斯表示，「這一切都太夢幻了，我以音樂為榮。」這也是荷蘭的歌手第四度在大賽中奪冠。

此外，主辦單位更應以色列裔的億萬富翁贊助，邀請資深歌星瑪丹娜現場演出，據說斥資達百萬美元。可惜這位60歲的流行天后熱力演出在社群媒體的迴響不如預期，因為他在部分的演出過程中嚴重走音。而在過程中，瑪丹娜的舞者們將以色列及巴勒斯坦旗幟同時穿上身，更爆發偌大爭議。

抗議者批政府虛偽

《半島電視台》指出，特拉維夫當地許多親巴勒斯坦的抗議群眾在19日前往比賽場地抗議，以色列當局因此出動武警維護治安，其中包括跨國性的「杯葛撤資制裁聯盟」（BDS），他們呼籲當地的公眾人物和演藝人員不要和參與歐洲歌唱大賽的41國「同流合汙」，以此對以色列政府佔領、鎮壓加薩走廊的暴力行動表示抗議。

抗議者主張，歐洲歌唱大賽根本不應該辦在以色列，且任何參與歐洲歌唱大賽及協助大賽進行的人或機構，都是以色列當局種族歧視的共犯，他們期盼希望透過這項比賽，將眾人的目光從現實的衝突狀況中轉移，把特拉維夫虛偽的刻劃成一座「自由之城」。

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以色列巴勒斯坦荷蘭種族歧視

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