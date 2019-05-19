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中國遊客狂挖蠔 百噸棄殼加垃圾讓日本人怒了

2019-05-19 16:14世界日報 中國新聞組╱北京19日電

陸客狂挖日本牡蠣，當局為此設立不同語言的告示牌。 圖／取自微博
陸客狂挖日本牡蠣，當局為此設立不同語言的告示牌。 圖／取自微博
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媒體報導，近年有不少中國遊客前往日本千葉縣，但他們的目標不是購物旅遊，而是到江戶川河口挖掘生蠔(牡蠣)。該行動早在一、兩年前已被當地傳媒報導，但近日再有日本電視節目追蹤有關情況，指出中國遊客的行徑仍在持續，而此舉導致當地蠔殼遍地，影響當地居民生活環境。

香港經濟日報引述日本東京電視台節目報導，在千葉縣市川市江戶川沿岸，長期有中國遊客挖掘野生蠔。

這些據稱是來自中國的挖蠔者準備了充足的裝備，多以中年男女為主。一名中國男子接受訪問時坦言，聽中國朋友說到日本旅行時，流行來這兒挖蠔，他笑稱，雖然當地鄰近迪士尼樂園，但寧願來這兒挖蠔更開心。

據報導，另一名受訪男子短期赴日旅遊生活，他表示當地是中國社群瘋傳的挖蠔熱點，他經常前往，一天可以有100公斤收穫，一整袋車回家。他還說，日本人不挖實在太浪費！

據了解，當地生蠔屬於野生，不屬任何漁場擁有，當地的漁業權制度不受監管，故此有人前來挖蠔未屬違法。

不過，香港01引述日媒指出，日本人甚少到江戶川挖蠔有箇中原因，因為1950年代，江戶川、東京灣一帶的水質污染嚴重，於是政府殖養具過濾能力的蠔去淨化海水。而在淨化過程中，污水的穢物會殘留蠔的體內，甚至被認為含有大量毒素，導致當地人都不敢挖來吃，專家亦提醒很有可能會吃壞肚子。

另外，當地居民也表示，在該處挖蠔的中國人大多會即場拆蠔，只將蠔肉帶走，蠔殼就直接棄置現場，導致蠔殼遍地。千葉日報曾報導，挖蠔者棄置蠔殼導致沿岸至少有100噸的垃圾，造成嚴重生態污染。

也曾經有人因蠔殼絆倒受傷，市政府更需為清理蠔殼花費不少公帑，引起當地居民不滿，直斥棄殼者沒公德心。

香港東京北京

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