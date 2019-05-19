智慧城市惹議 谷歌在多倫多碰壁

2019-05-19 14:46 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



初衷為改良城市計畫的Google遭到市民質疑：「私人公司怎能介入公共治理！」智慧城市是未來各大城市的目標，這項計畫將囊括各行各業，例如交通管理層面將減少私家車比率，由科技維持交通狀況，並普及自駕車。儘管這些目標立意良善，但日前市民卻認為，這些計畫都是「治理」而非「創新」，若讓Google掌握太多城市隱私資料，恐流於私人與公共界線模糊。

根據《標準商業網》報導，Google旗下的創新城市部門Sidewalk工作室於2018年與多倫多市談好合作，他們向該市勾勒出一套「智慧城市」的藍圖，包含增加交通管理的效率，減少私家車比率，增加自駕車使用率，節省下的燃料與交管費用都能回饋其他市政，更能達到環保訴求（車輛排氣量下降），除此之外，智慧城市也將透過科技掌握污水排放量，將多餘的維護費用省下來。

Sidewalk實驗室當時指出，為了落實這項計畫，他們需要該市大量的感測器，這些感測器必須廣設於市區各處，這項前提也是造成多倫多市民不滿的原因。

據《英國廣播公司》報導，反對的市民代表衛利指出，這種智慧城市計畫的需求是設置大量感測器，但這些感測器本身就蘊藏公共空間的商業數據，一些優秀的團隊都能從這些數據中找出充滿商機的點（例如消費者在公共空間的消費模式Pattern），若被有心人士使用，或著Google公器私用，那多倫多的市民等於是私人企業的白老鼠。

此外，據《多倫多星報》指出，這項斥資5000多萬美元的計畫在簽約之初，條約細節並未對大眾公開，因為其中包含重要商業機密，而開發商蘿倫佐也是在讀完條約後，堅決跳出這項計畫，蘿倫佐表示，讓私人企業取得商業機密並非常規行為，更何況這個私人企業與公共領域負責人所談的細節都還以保密論之，無法滿足市民才該是決策者的政治前提，而非一家可能自己營業的私人公司。

【更多精采內容，詳見 】